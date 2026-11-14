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En el marco de la investigación por presunto narcotráfico y lavado de dinero que involucra al empresario Lázaro Báez, este sábado 14 de noviembre se realizaron allanamientos en distintos puntos de Río Gallegos. De acuerdo a la información a la que accedió La Opinión Austral, durante las inspecciones participó Moira, una perra detectora de narcóticos, que marcó rastros de sustancias. Por otra parte, los investigadores concretaron un procedimiento en un establecimiento rural sobre la Ruta Provincial N° 53.

1 de 5 | En Provincias Unidas, entre Entre Ríos y Estrada, el allanamiento culminó con dos personas detenidas. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 2 de 5 | En Provincias Unidas, entre Entre Ríos y Estrada, el allanamiento culminó con dos personas detenidas. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 3 de 5 | En Provincias Unidas, entre Entre Ríos y Estrada, el allanamiento culminó con dos personas detenidas. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 4 de 5 | En Provincias Unidas, entre Entre Ríos y Estrada, el allanamiento culminó con dos personas detenidas. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 5 de 5 | En Provincias Unidas, entre Entre Ríos y Estrada, el allanamiento culminó con dos personas detenidas. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Uno de los operativos se concretó en un domicilio de Provincias Unidas al 400, donde personal de la División Narcocriminalidad, junto a efectivos de la Comisaría Segunda, requisó dos vehículos: un Renault Laguna y un Ford Falcon. En el primero encontraron 7,5 gramos de cocaína y 2,2 gramos de cannabis, mientras que en el segundo secuestraron otros 3,1 gramos de cocaína. Durante el procedimiento también se realizó una requisa personal a un hombre que se encontraba en el lugar. Este medio pudo saber que no se hallaron elementos de interés en su poder y, por disposición judicial, se estableció su domicilio.

Por otra parte, cerca de las 20:23, los investigadores localizaron un automóvil BMW 118i gris oscuro en la intersección de 20 de Julio y Santa Fe. El rodado tenía una medida de secuestro vigente, ya que habría sido adquirido y utilizado por la organización investigada. Al encontrarse sin ocupantes, fue incautado y trasladado para su resguardo. El total de sustancias secuestradas durante los procedimientos fue de 10,6 gramos de cocaína y 2,2 gramos de cannabis.

1 de 5 | En la intersección de Banciella y 20 de Julio, los investigadores requisaron un automóvil durante el operativo. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 2 de 5 | En la intersección de Banciella y 20 de Julio, los investigadores requisaron un automóvil durante el operativo. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 3 de 5 | En la intersección de Banciella y 20 de Julio, los investigadores requisaron un automóvil durante el operativo. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 4 de 5 | En la intersección de Banciella y 20 de Julio, los investigadores requisaron un automóvil durante el operativo. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 5 de 5 | En la intersección de Banciella y 20 de Julio, los investigadores requisaron un automóvil durante el operativo. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

En tanto, a la altura del paraje Kiri Kaike, efectivos de fuerzas provinciales y federales realizaron un rastrillaje en un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta 53. Allí localizaron tres vehículos de carga de gran porte que permanecían abandonados en un sector del campo. Los investigadores buscan determinar si los camiones tienen vinculación operativa con la presunta organización dedicada al traslado de cargamentos de cocaína desde el norte del país hacia Río Gallegos. Según consta en el expediente, esta modalidad habría involucrado vehículos de empresas transportistas, al menos desde diciembre del año pasado.

1 de 2 | En un establecimiento rural sobre la Ruta Provincial N° 53, cerca del paraje Kiri Kaike, encontraron tres vehículos de carga abandonados. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL. 2 de 2 | En un establecimiento rural sobre la Ruta Provincial N° 53, cerca del paraje Kiri Kaike, encontraron tres vehículos de carga abandonados. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

Además, el hallazgo podría aportar elementos a la investigación por lavado de activos, que apunta a reconstruir una presunta estructura destinada a administrar, explotar y poner en circulación maquinaria y bienes relacionados con Báez, con el objetivo de eludir los decomisos dispuestos por la Justicia. El rastrillaje se realizó en continuidad con las audiencias de formalización desarrolladas esta semana en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos y con los cerca de veinte operativos simultáneos que se llevaron adelante días atrás en distintos puntos de Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires.

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