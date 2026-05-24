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Momentos de extrema tensión y preocupación se vivieron en las últimas horas luego de que dos hermanas, de 5 y 14 años, fueran localizadas en el Aeropuerto Internacional General Martín Miguel de Güemes, en Salta, justo antes de abordar un vuelo comercial con destino al sur del país. Según la investigación judicial, las menores eran trasladadas hacia la provincia de Santa Cruz por el progenitor de una de ellas, quien las habría retirado sin autorización de la vivienda materna en la provincia de Jujuy.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios del norte del país, se pudo establecer que el caso movilizó a organismos judiciales, fuerzas de seguridad y áreas de protección de derechos de distintas provincias, en un operativo que terminó con las niñas resguardadas y en buen estado de salud antes de que el viaje pudiera concretarse.

La causa es llevada adelante por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas N° 9 de El Carmen y Perico, a cargo del fiscal Luis Marcelo De Aparici, quien ordenó una rápida activación del protocolo de búsqueda de personas apenas se formalizó la denuncia.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, todo comenzó el jueves pasado, cuando la madre de una de las menores denunció que el progenitor no conviviente de la niña de 5 años había ingresado sin autorización al domicilio familiar y se había llevado tanto a la pequeña como a su hermana adolescente de 14 años.

A partir de ese momento se desplegó un intenso operativo investigativo que incluyó controles en terminales de ómnibus, cooperativas de remises, hospedajes, hospitales y distintos puntos estratégicos. También se realizaron entrevistas a familiares y allegados, rastrillajes y análisis de cámaras de seguridad, además de la triangulación de antenas telefónicas para reconstruir el recorrido de los involucrados.

Con el avance de las tareas investigativas, los pesquisas lograron determinar que las menores habían sido trasladadas en un Fiat Cronos negro rumbo al aeropuerto salteño. Allí, según trascendió, el hombre planeaba embarcarse junto a las niñas en un vuelo hacia el sur argentino, específicamente hacia la provincia de Santa Cruz, donde además tendría vínculos familiares.

La situación encendió las alarmas debido a que junto al progenitor también se encontraba la abuela paterna de la adolescente, ambos domiciliados en territorio santacruceño. Para los investigadores, el dato fue clave para comprender el posible destino final del traslado y acelerar la coordinación entre las distintas jurisdicciones.

En ese contexto, el trabajo articulado entre la Fiscalía jujeña, la Brigada de Investigaciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Salta permitió localizar a las menores antes de que abordaran el avión. El operativo se desarrolló dentro de la terminal aérea y culminó sin incidentes.

Posteriormente, efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 6 de Perico viajaron hasta Salta acompañados por la madre de las niñas para concretar el traslado de regreso a Jujuy.

Una vez arribadas a su provincia, las hermanas recibieron asistencia inmediata por parte de organismos de protección de derechos y de la Línea 102. Además, fueron examinadas por profesionales médicos que certificaron que ambas se encontraban en buen estado de salud.

Si bien hasta el momento no se dictaron medidas judiciales contra los adultos involucrados, desde la Justicia aclararon que tampoco fueron desvinculados de la causa. La investigación continúa abierta mientras se incorporan nuevos informes técnicos y pruebas para esclarecer las circunstancias del hecho.