En abril de este año, el barrio Puerto de Río Gallegos se tinó de sangre: un hombre de nacionalidad colombiana fue asesinado de una puñalada en la vía pública, en manos de su propio cuñado.

El caso conmocionó a la capital de Santa Cruz, debido a lo cruento del suceso a cielo abierto en la noche del 26 de abril. En menos de doce horas, la Policía provincial pudo dar con el sospechoso que se encontraba escondido en una obra en construcción del barrio Los Álamos.

La víctima fue identificada como Carlos Orley Rosales Ortíz, quien murió en manos de José Luis Caicedo González, un hombre que escapó de la escena del crimen en una bicicleta; rodado que fue encontrado en la obra donde el homicida fue encontrado el día después, tras un intenso trabajo realizado por el personal de la División de Investigaciones (DDI).

La primera detención del acusado tras asesinar a su cuñado. (FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ)

Tal como lo informó La Opinión Austral, víctima y victimario -ambos oriundos de Colombia- pelearon en la esquina de Alfonsín y Blas Parera. Allí, Rosales Ortíz tuvo una discusión con su expareja: la hermana de González.

“La hermana había sido agredida por él”, dijo una fuente policial consultada por La Opinión Austral. Ante esta situación, Caicedo González salió del interior de su casa y se enfrentó con su excuñado. Con la utilización de un cuchillo tramontina, lo atacó, asestándole una herida mortal a la altura del pecho.

Fernando Zanetta, juez.

Si bien la causa avanzaba con el trabajo de la Policía, el entonces juez subrogante del Juzgado de Instrucción N°2, Fernando Zanetta, resolvió procesar por “homicidio con exceso de legítima defensa de tercero” a Caicedo González, con prisión domiciliaria y dispuso la colocación de un sistema dual (una tobillera electrónica o “pulsera” como se dice vulgarmente en la jerga policial).

En la madrugada del domingo, hubo un nuevo capítulo indignante de este caso. Es que, como se sabe, durante este fin de semana, las fuerzas de seguridad provinciales intensificaron los controles en calles y locales nocturnos de Río Gallegos.

Según pudo saber este diario, fue en un local nocturno del barrio Belgrano donde los agentes de la Policía de Santa Cruz detectaron a González Caicedo. Fuentes consultadas indicaron que se encontraba tomando bebidas alcohólicas y, lejos de reconocer que había incurrido en un delito, generó disturbios.

Un móvil policial durante uno de los controles que se hizo en el barrio Belgrano. (FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ)

El bar, emplazado en la calle Cepeda, se colmó de tensión. Allí, el homicida incitó a los parroquianos a generar disturbios pero luego finalmente fue reducido y esposado, para luego ser trasladado a la Comisaría Cuarta de Policía.

Ya en la dependencia policial, nuevamente Caicedo González comenzó a vociferar insultos e intentó agredir a los agentes policiales. En este punto, se resolvió iniciarle una causa por “atentado y resistencia a la autoridad“. Por estas horas, se espera una resolución y nuevas directivas del Juzgado de Instrucción N°2.

Durante los controles de la madrugada del domingo, el personal policial realizó más detenciones por personas que eran requeridas por la Justicia, como por ejemplo el de una mujer sobre quien pesaba un pedido de detención desde la provincia de Formosa, y otros tres hombres que tenían pedidos de captura. Todos ellos fueron detectados gracias al SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales).

Los operativos

La Policía de Santa Cruz destacó que en el marco de la Ley de Seguridad Pública N° 3523 y en cumplimiento de distintas órdenes operacionales dispuestas, durante la madrugada del 17 de agosto desplegamos un amplio dispositivo de prevención y seguridad en la ciudad de Río Gallegos, de manera conjunta con personal del Municipio de Río Gallegos, a cargo Miguel Cader.

“Las acciones incluyeron controles vehiculares, patrullajes, recorridas y paradas preventivas, realizadas por todas nuestras comisarías junto a la División Comando Patrulla, Grupo de Operaciones Motorizadas, Infantería, Canes, la Dirección General de Policía Caminera, la Superintendencia de Bomberos, la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones (Con sus áreas de Dirección General de Investigaciones, Departamento del Delito Organizado Zona Sur, Division Narcocriminalidad, División Lucha contra la Trata de Personas, Enlace y Cooperacion contra el Delito Internacional, Ciber Delitos. Apoyo Tecnológico), además de cadetes de la Escuela de Policía, con el acompañamiento y supervisión del Señor Sub Jefe de Policía y del Ministerio de Seguridad y la colaboración de la Municipalidad de Río Gallegos”, informó la Policía de Santa Cruz.

Los operativos se desarrollaron en puntos estratégicos como la Avenida Balbin, Barril Evita, Barrio San Benito y Patagonia, Barrio Belgrano y adyacencias de locales nocturnos y de concurrencia de personas, en la zona de Zapiola y Corrientes. En total controlamos más de 120 vehículos y realizamos numerosas recorridas preventivas, reforzando nuestra presencia en la vía pública y garantizando la protección de la vida, los bienes y los derechos de los ciudadanos.

Con la asistencia de personal del Municipio local, se secuestraron 14 vehículos y se realizaron mas se 25 actas de infracción. De igual forma se procedió al control y clausura de dos locales nocturnos de concurrencia masiva, destinados a bares, donde con el auxilio de Bromatologia se realizaron los diligenciamientos de estilo.

Como resultado final en ambos días de trabajo coordinado con el Municipio local, se obtuve el siguiente resultado:

Resultado final del operativo:

* 33 vehiculos secuestrados

* 55 actas de infraccion

* 1 taxi fuera de servicio

* 6 locales clausurados

* 2 locales nocturnos preventivamenhe notificados de su sitiacion comercial.

