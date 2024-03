Casi históricamente, el Izamiento Dominical en la esquina de Kirchner y San Martín de Río Gallegos, ha sido escenario donde personas han llegado con diversos reclamos: algunos por condenas ejemplares en hechos violentos, otros por aumentos salariales o por cualquier cuestión que ellos quieren visibilizar su lucha.

En esta oportunidad, un grupo de personas que han tenido a sus seres queridos fallecidos o desaparecidos en diversas circunstancias han decidido aunar sus gritos de lucha para ser escuchados y acompañados por la comunidad.

Según pudo saber La Opinión Austral, se trata de una iniciativa que fue propuesta días atrás cuando familiares de un joven que falleció en Mendoza, invitó a la comunidad a realizar algo que calificaron como “movilización masiva” para que que las autoridades no hagan oídos sordos a sus reclamos.

Bajo la consigna “Convocatoria Justicia” los allegados de diversos hechos se reunirán este domingo en inmediaciones de la plaza San Martín, cerca de las once de la mañana para luego marchar hasta Kirchner y San Martín y, con banderas y carteles, exigir justicia.

Belén Álvarez es una de las impulsoras de la convocatoria. Su hermano, Leandro, falleció ahogado en diciembre del 2022 en la provincia de Mendoza aunque, para ella y sus seres queridos, su deceso habría sido diferente debido a algunas pruebas que no habrían sido tenidas en cuenta.

Belén realizó una publicación en las redes sociales, donde adjuntó fotos de personas que, por distintas cuestiones (incluso en algunos casos en situaciones violentas), fallecieron en nuestra ciudad capital. En ese posteo, indicó: “ellas son víctimas que ya no están. Son personas, no expedientes. Hoy ellos no pueden pedir justicia, porque no están pero estamos nosotros. La familia, los padres, los hermanos, los hijos, los sobrinos, los abuelos, aquí estamos”.

En ese sentido, la joven invitó a la comunidad: “a vos que estás del otro lado, te queremos invitar a acompañarnos en este pedido. Necesitamos de cada amigo, de cada vecino, de asociaciones que se quieran sumar al apoyo, a cada familiar, porque nosotros también somos víctimas. Nosotros sufrimos el manoseo de la Justicia, sufrimos la espera, y cada día es mas doloroso“.

En el mismo sentido, Belén fue entrevistada en LU12 AM680 y dio algunos detalles de la convocatoria. “cuando uno lo ve en carne propia, el dolor es diferente. He visto los reclamos de justicia de otras personas, cuando te pasa aprendés el significado de la palabra empatía manera”.

“Somos trece familias hasta el momento, pero se van sumando. Tuvimos una reunión en la última semana. Ahí se habló de cada caso. Lo que es coincidente en todos los casos es que es la espera, algunos ya llevan más de nueve años” dijo la hermana de Leandro.

“Tenemos pensado hacer una marcha a Casa de Gobierno pero también afuera del Tribunal Superior de Justicia para hacer visible nuestros reclamos. Hay casos que ya han pasado por tres cambios de jueces y no tienen respuesta” denunció la familiar en declaraciones a la Decana de la Patagonia.

Para concluir ella dijo: “vamos a llevar redoblantes, es un marcha en memoria de las víctimas y que todavía hay una luz una esperanza para nuestros familiares. Ellos no pueden pedir justicia pero nosotros si podemos”