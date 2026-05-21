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Un operativo policial desarrollado durante la madrugada de este miércoles en Río Gallegos culminó con el secuestro de sustancias estupefacientes y dispositivos de telefonía celular, en el marco de los controles preventivos que se llevan adelante en distintos sectores de la capital santacruceña.

El procedimiento fue concretado por efectivos de la División Comisaría Cuarta alrededor de las 02:14 horas, mientras realizaban tareas de patrullaje preventivo en inmediaciones de las calles Macá Tobiano y Hernán Cortéz.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se originó cuando los uniformados observaron a un hombre caminando por el sector que, al advertir la presencia del móvil policial, modificó abruptamente su actitud y aceleró el paso intentando alejarse de la zona.

Ese comportamiento llamó la atención de los efectivos, quienes decidieron interceptarlo para proceder a su identificación en el marco de las tareas preventivas que forman parte del cronograma de seguridad desplegado en distintos barrios de Río Gallegos.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo establecer que, durante la identificación el hombre manifestó espontáneamente que llevaba entre sus prendas una sustancia estupefaciente y que además tenía en su poder dos teléfonos celulares.

Ante esta situación, el personal policial activó el protocolo correspondiente para garantizar la legalidad del procedimiento y preservar la cadena de custodia de los elementos secuestrados.

En el lugar fueron convocados testigos hábiles y se dio inmediata intervención al Juzgado de Garantías y a la Fiscalía Federal, que dispusieron el secuestro formal de un envoltorio de nylon con sustancia vegetal y de dos dispositivos móviles, uno marca Samsung y otro iPhone.

Posteriormente, tomó intervención personal especializado de la División Narcocriminalidad, encargado de realizar las pericias preliminares sobre la sustancia incautada.

El test de orientación química efectuado en el lugar arrojó resultado positivo para cannabis, por lo que se procedió al pesaje, rotulado y resguardo del material bajo estrictas medidas de seguridad y formalidades judiciales.

Fuentes vinculadas al procedimiento señalaron que todas las actuaciones se desarrollaron bajo supervisión judicial y conforme a las directivas impartidas por la Secretaría del Juzgado Federal interviniente.

Finalmente, el implicado fue notificado formalmente de sus derechos y garantías constitucionales, fijó domicilio y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación correspondiente.