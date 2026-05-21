Una nueva tragedia golpeó a la actividad hidrocarburífera en la cuenca neuquina. Dos trabajadores murieron este miércoles por la noche luego de la explosión de un camión cisterna en el yacimiento Chachahuén Sur, ubicado en la zona de Pata Mora, cerca del límite entre las provincias de Neuquén y Mendoza.

El dramático episodio ocurrió alrededor de las 19 horas dentro de un taller perteneciente a la empresa TSB S.A., donde se realizaban tareas de reparación sobre el vehículo. La violencia de la explosión generó conmoción entre trabajadores petroleros y encendió nuevamente las alarmas por las condiciones de seguridad en los yacimientos de la región.

Cómo ocurrió la explosión del camión cisterna

Según la información preliminar difundida por medios de la región, uno de los operarios, que se desempeñaba como chofer, murió en el acto debido al impacto de la explosión de la tapa del camión cisterna.

El segundo trabajador sufrió heridas gravísimas y fue trasladado de urgencia a una clínica privada de Rincón de los Sauces. Sin embargo, horas más tarde trascendió que habría llegado sin vida al centro asistencial.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente las identidades de las víctimas ni precisaron qué originó el estallido del vehículo.

El hecho ocurrió dentro del área operativa de Chachahuén Sur, una zona vinculada a la actividad petrolera y cercana a sectores estratégicos de explotación hidrocarburífera de la cuenca neuquina.

Pericias e investigación judicial

Tras la tragedia, se inició una investigación para determinar las causas exactas del accidente laboral. Las autoridades avanzarán con pericias técnicas sobre el camión cisterna y sobre las condiciones en las que se desarrollaban las tareas de reparación.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que la información disponible hasta el momento es preliminar y que será fundamental el resultado de las actuaciones periciales para reconstruir la secuencia completa del hecho.

Los investigadores buscarán establecer si existió una falla mecánica, un desperfecto operativo o algún incumplimiento de protocolos de seguridad durante los trabajos realizados en el taller.

El comunicado oficial de la empresa TSB

Luego de confirmarse las muertes, la empresa TSB S.A. emitió un comunicado oficial en el que expresó su acompañamiento a las familias de las víctimas y aseguró que activó los protocolos correspondientes.

“Ante el lamentable hecho ocurrido en el día de hoy, alrededor de las 19.00, en el área de operaciones de Chachahuén Sur, en la zona de Pata Mora, Cía. TSB S.A. expresa su más profunda solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este difícil momento”, señaló la firma.

La compañía remarcó además que “la integridad y seguridad de las personas constituyen una prioridad absoluta” y detalló que se dispuso un equipo interdisciplinario destinado a brindar asistencia integral y contención emocional a los familiares y compañeros de las víctimas.

En el mismo comunicado, la empresa afirmó que colabora con las autoridades judiciales y administrativas encargadas de esclarecer el accidente. “La empresa se encuentra colaborando plenamente con las autoridades competentes a fin de determinar las causas del accidente”, concluyó el texto oficial.

Crece la preocupación por los accidentes en Vaca Muerta

La tragedia ocurre en un contexto de creciente preocupación dentro de la industria petrolera por la sucesión de accidentes laborales fatales registrados en distintos yacimientos de la región vinculados a Vaca Muerta.

En las últimas semanas, gremios y trabajadores petroleros manifestaron públicamente inquietud por las condiciones de seguridad en áreas operativas de la cuenca neuquina.

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, conducido por Marcelo Rucci, viene reclamando mayores controles y medidas preventivas para evitar nuevos episodios fatales.

El antecedente reciente en La Angostura Sur

El caso más reciente ocurrió el pasado 15 de mayo en el área La Angostura Sur, también dentro de Vaca Muerta, donde fue encontrado muerto el soldador Darío Ruiz, de 43 años.

Según determinó la autopsia, el operario falleció a causa de un shock hipovolémico provocado por el aplastamiento de un caño de gran porte.

Tras ese hecho, el secretario general de la UOCRA, Víctor Cárcar, había advertido sobre irregularidades en los controles dentro de las locaciones petroleras.

“Los equipos trabajan de a dos o de a cuatro personas, por eso llama la atención que nadie advirtiera lo ocurrido al cierre del turno anterior”, había señalado el dirigente.

La seguidilla de accidentes volvió a instalar el debate sobre las condiciones laborales y los protocolos de seguridad dentro de la actividad hidrocarburífera, una de las industrias más importantes del país y eje central del desarrollo energético en la Patagonia argentina.