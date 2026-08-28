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Un principio de incendio se registró durante la madrugada de este viernes en el Pabellón N° 1 de Río Turbio, donde una falla en un calefactor eléctrico provocó recalentamiento y la posterior acumulación de humo en la planta baja. El episodio no dejó personas heridas ni daños de consideración.

Tras el aviso de la comisaría local, que solicitó la intervención de la División Cuartel IX, personal de Bomberos se dirigió al lugar entre las 00:52 y la 01:05 y, al arribar, constató que la situación ya había sido controlada.

Los efectivos realizaron una inspección visual del sector para verificar que no persistiera ningún riesgo y relevaron las condiciones del ambiente. De acuerdo con las primeras evaluaciones, el origen fue accidental y estuvo vinculado con un desperfecto técnico y el recalentamiento del artefacto eléctrico.

Finalmente, la dotación recabó los datos correspondientes junto al ocupante del inmueble y regresó a la base sin registrar inconvenientes en el personal ni en los materiales utilizados.

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