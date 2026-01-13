Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La desaparición de Gabriel Darío Mileca, vecino de Río Gallegos de 42 años y trabajador de Vialidad Provincial, mantiene en vilo a la comunidad santacruceña y atraviesa horas decisivas. A más de tres días de que se perdiera su rastro tras irse del Centro de Salud Mental donde se encontraba internado, este martes se intensificaron los rastrillajes con un despliegue sin precedentes que incorporó nuevos actores estatales, tecnología y una renovada participación ciudadana, en un escenario marcado por el frío, la geografía hostil y la urgencia del paso del tiempo.

El operativo, que desde el fin de semana se concentra principalmente en la zona norte de la ciudad y en sectores costeros, dio un salto cualitativo con la incorporación activa de la Dirección de Pesca Continental, dependiente de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura. La participación del organismo no es casual: Mileca se desempeñó durante años dentro del área, lo que aporta un conocimiento clave sobre los entornos naturales, las mareas y los circuitos habituales que podría haber transitado.

Vecinos voluntarios recorriendo la costanera. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Desde el inicio de la jornada del martes, personal del Cuerpo de Guardapescas se desplegó en el territorio, realizando rastrillajes terrestres y tareas de apoyo operativo en márgenes de la ría local, zonas costeras y espacios de difícil acceso.

Se trata de áreas complejas, donde el barro, los sedimentos y la dinámica del agua imponen desafíos constantes. Los equipos trabajan en jornadas extendidas, aportando logística, experiencia en el terreno y un conocimiento fino del ambiente que resulta determinante para ampliar el radio de búsqueda.

En paralelo, la Policía de Santa Cruz conduce un amplio operativo interinstitucional que abarca distintos puntos estratégicos de Río Gallegos y zonas rurales aledañas. Los rastrillajes incluyen la costanera de la ría local, Punta Loyola, Palermo Aike, la Reserva Costera Urbana, la Ruta Provincial Nº 53, el margen sur del río Chico y sectores rurales cercanos.

Un móvil policial y agentes frente a la estepa, en busca de Mileca. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En estas tareas participan efectivos de distintas dependencias policiales, Bomberos del Grupo Especial de Rescate y Salvamento, Protección Civil, Vialidad Provincial, Prefectura Naval Argentina, cadetes de la Escuela de Policía, además de familiares y vecinos voluntarios.

El despliegue es claramente multimodal. Por tierra, se realizan patrullajes a pie, en motos, camionetas 4×4 y vehículos policiales. Por agua, nadadores de rescate y personal en embarcaciones tipo gomón recorren la costa y el cauce del río, siempre condicionados por el estado de las mareas. También se incorporaron drones y medios aéreos, en función de las condiciones climáticas, para ampliar la capacidad de observación en zonas de difícil acceso visual.

Un agente y un perro junto a un espejo de agua. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Uno de los datos más relevantes que orienta la búsqueda es la hipótesis de que Mileca, debido a sus conocimientos en pesca y su familiaridad con el comportamiento de las mareas, podría haber intentado cruzar el río Gallegos en dirección a la estancia La Angelina. Esta línea de investigación refuerza versiones surgidas durante la noche del sábado, cuando se indicó que una persona con características similares habría sido vista del otro lado de la costanera.

Según pudo saber La Opinión Austral, durante esta época del año —y posiblemente hasta la tercera semana de enero— las mareas se mantienen relativamente estables antes de comenzar a subir, un factor que no pasa desapercibido para quienes conocen el río.

El compromiso institucional quedó reflejado también en las palabras del director de Pesca Continental, Carlos Maturana, quien destacó la participación sostenida del organismo en el operativo. “Desde el primer momento, el cuerpo de guardapescas y el personal operativo están trabajando en el terreno, aportando presencia, conocimiento del ambiente, acompañamiento y recorrido, en coordinación con la Policía y los distintos organismos provinciales”, señaló, subrayando además el vínculo laboral que unía a Mileca con el área.

Una avioneta antes de comenzar con los vuelos en la zona. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La respuesta comunitaria volvió a ser un pilar central en la búsqueda. Vecinos y voluntarios continúan autoconvocándose a través de las redes sociales para colaborar en distintos puntos de la ciudad. En las últimas horas, se difundió una convocatoria para reunirse por la tarde en la zona de las canteras de la ría, al final del circuito de la bicisenda, con el objetivo de recorrer el sector costero hasta el CEMA. A esto se suma el pedido urgente de colaboración para disponer de drones que permitan ampliar el alcance visual del operativo.

También se sumó el respaldo de ADOSAC, la Asociación Docentes de Santa Cruz, que expresó su acompañamiento a la familia al conocerse que Mileca es pareja de una docente de modalidad especial. El gesto refuerza el entramado solidario que atraviesa a distintos sectores de la sociedad santacruceña frente a la incertidumbre y la preocupación compartida.

Un drone recorriendo la zona. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En el marco de los rastrillajes, se registró además un episodio que puso de relieve la importancia de la colaboración civil. Durante las tareas en la zona de la desembocadura del río Gallegos, un móvil de la División Grupos Especiales tuvo un contratiempo cuando quedó críticamente atascado en barro y sedimentos. La rápida intervención de integrantes de un grupo de vehículos 4×4 que colaboraban en la búsqueda permitió liberar la unidad antes de que la pleamar alcanzara el lugar, evitando daños irreparables y garantizando la continuidad del operativo.

La búsqueda de Gabriel Mileca continúa sin pausa y con todos los recursos disponibles, en una ciudad que sigue expectante y movilizada, aferrada a la esperanza de un desenlace que brinde respuestas y alivio.