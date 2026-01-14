Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la madrugada de este miércoles 14 de enero de 2026, una mujer fue encontrada muerta en un sector de los acantilados de la costanera de Comodoro Rivadavia, frente al monumento al Cenotafio y en inmediaciones del cerro Chenque. Con el correr de las horas, la Policía confirmó su identidad: se trataba de Valeria Schwab, quien había salido a caminar la noche anterior y nunca regresó a su casa.

El hallazgo se produjo alrededor de las 3.30, luego de varias horas de búsqueda que iniciaron familiares y amigos ante la falta de contacto. El cuerpo apareció a orillas del mar, en una zona de difícil acceso conocida como “Eureka”, al pie del cerro Chenque. Desde entonces, la ciudad vive horas de profunda conmoción.

Quién era Valeria Schwab y cuándo la vieron por última vez

Valeria Schwab fue vista por última vez el martes cerca de las 22, cuando decidió salir a caminar por el paseo costero, una rutina habitual para ella, según relató su familia. Cerca de las 23 envió un mensaje en el que avisó que emprendía el regreso, pero nunca llegó a destino ni volvió a comunicarse.

Ante la ausencia de respuestas, sus allegados realizaron una averiguación de paradero durante la noche del martes, lo que derivó en la intervención de la Policía del Chubut. Sin embargo, también iniciaron una búsqueda por sus propios medios, recorriendo distintos sectores de la costanera y zonas cercanas al antiguo cementerio.

“Salió a caminar y no volvió”: el dolor de la familia

El testimonio de la hermana de la víctima, Jessica Schwab, expuso el impacto del caso y el reclamo de justicia. “Ella salió a caminar como hacía siempre, no estaba haciendo nada raro. Salió en un horario en el que todavía hay gente y no volvió más”, expresó en diálogo con el diario Crónica de Comodoro Rivadavia.

La mujer remarcó que Valeria no tenía conflictos personales ni antecedentes y mantenía una relación cercana con su familia. “Hablábamos seguido, estaba bien. No había nada que hiciera pensar que algo así podía pasar”, sostuvo, visiblemente afectada.

Además, dejó una frase que resume el sentir de gran parte de la comunidad: “No puede ser que no se pueda salir a caminar tranquila en pleno centro de la ciudad”.

La búsqueda y el hallazgo del cuerpo en los acantilados

Durante la madrugada, familiares y amigos continuaron la búsqueda por cuenta propia. Según el relato de la hermana, primero encontraron una zapatilla en un barranco del sector del antiguo cementerio. Minutos después, localizaron el cuerpo de Valeria en los acantilados.

“Fuimos nosotros los que la encontramos. Es algo que no se lo deseo a nadie”, dijo Jessica, en uno de los pasajes más duros de su testimonio. Tras el hallazgo, dieron aviso inmediato a la Policía, que desplegó un amplio operativo en la zona.

Operativo policial, pericias y autopsia

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios, personal sanitario y agentes de la División Criminalística. El operativo incluyó tareas de descenso en el sector de acantilados, preservación de la escena y levantamiento de evidencias, debido a la complejidad del terreno.

También participaron el fiscal de turno, personal del área de Búsqueda de Personas, la Brigada de Investigaciones y autoridades de la Unidad Regional. Una ambulancia permaneció en el lugar para asistir en las tareas.

Tras las primeras pericias, trasladaron el cuerpo a la morgue judicial, donde realizarán la autopsia que permitirá establecer con precisión las causas y la mecánica de la muerte. Ese estudio resultará clave para el avance de la investigación.

Investigación en curso y todas las hipótesis abiertas

La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que investiga las circunstancias del fallecimiento y no descarta ninguna hipótesis. Hasta el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre si se trató de un accidente, un suicidio o un homicidio.

En paralelo, los investigadores analizan registros de cámaras de seguridad de la zona y toman declaraciones para reconstruir los últimos movimientos de Valeria durante la noche del martes.

La familia sostiene la hipótesis de un homicidio y cuestiona posibles demoras en la intervención policial. Además, la hermana de la víctima deslizó la posibilidad de un abuso previo al fallecimiento, una línea que la Justicia deberá confirmar o descartar a partir de las pericias forenses.

Un reclamo que interpela a Comodoro Rivadavia

El caso reavivó el debate sobre la seguridad en la costanera de Comodoro Rivadavia, uno de los sectores más transitados de la ciudad, incluso en horario nocturno. “Esto no es solo por mi hermana. Le puede pasar a cualquier mujer, a cualquier vecino”, advirtió Jessica.

Mientras la investigación avanza, familiares y amigos piden respeto y acompañamiento. “Era una persona querida, tranquila. No puede quedar en la nada”, expresó la hermana.

En ese marco, convocaron a una movilización para este miércoles a las 18 hacia la Unidad Regional, en la zona de la plaza Kompuchewe, frente a la Escuela N.º 83, con el objetivo de exigir justicia y respuestas claras.