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Un nuevo hecho de inseguridad se registró en Río Gallegos durante la madrugada del sábado, cuando dos delincuentes ingresaron a robar en una barbería ubicada en la intersección de Alvear y Cepeda, en el barrio Belgrano. El episodio quedó completamente registrado por las cámaras de seguridad del local.

Se trata de la barbería JTR, donde los ladrones actuaron cerca de la 01:43. Según se observa en las imágenes, los sujetos permanecieron varios minutos merodeando en el exterior del comercio antes de concretar el ilícito. Posteriormente, forzaron la puerta de ingreso hasta lograr abrirla.

Una vez dentro, los delincuentes se dirigieron directamente a una repisa donde se encontraba una PlayStation 5 y la sustrajeron en cuestión de segundos. Luego, se dieron a la fuga rápidamente.

Desde la cuenta del comercio pidieron la colaboración de los vecinos: “Si alguien reconoce a los sujetos de las imágenes o tiene algún dato que pueda ayudarnos a identificarlos, por favor comuníquese al privado”.

El propietario del local, Jonatan Ramos, también solicitó ayuda para dar con los responsables: “Ya realicé la denuncia en la Comisaría Cuarta, pero necesito difundir las imágenes para alertar a los vecinos y tratar de identificarlos”, expresó.

La consola robada

En diálogo con La Opinión Austral, el damnificado detalló que los delincuentes se llevaron la consola junto a dos joysticks y dos juegos: Returnal y Ratchet & Clank: Una dimensión aparte. Además, aseguró que, tras realizar la publicación del robo, recibió información de que el dispositivo estaba siendo ofrecido a la venta en un grupo de la aplicación Telegram.

Según indicó, en las imágenes de la publicación se observa la misma consola junto a los dos juegos sustraídos. El aviso la describe como “poco usada” y señala que se vende “sin caja”, lo que reforzaría la sospecha de que se trata del mismo equipo robado.

El hecho vuelve a poner en agenda la preocupación por la inseguridad en distintos sectores de la ciudad, donde comerciantes y vecinos reclaman mayores medidas de prevención.