Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una violenta y gravísima pelea entre jóvenes de milagro no terminó con una víctima fatal, el pasado jueves por la madrugada en Río Gallegos.

Tal como informara La Opinión Austral, todo sucedió cerca de las 02:00 en inmediaciones del Complejo Cultural donde se desató una riña entre varias personas, quedando una de ellas gravemente herida, con un cuchillo incrustado en el cuello.

La situación no terminó ahí, sino que minutos más tarde, cuando estos jóvenes se encontraban siendo atendidos en el Hospital Regional por las lesiones sufridas, hubo otra pelea que motivó la intervención de un camillero y posteriormente de personal policial.

Dos de los sujetos estaban pegándole al tercero con golpes de puño y un objeto contundente. Tras ser advertida la situación, uno de los atacantes logró escapar mientras que el otro logró ser demorado.

El joven que había sido agredido explicó que la riña había iniciado en la plaza del Complejo Cultural, ubicado a escasos metros del hospital, donde él se encontraba con algunas personas y al llegar un grupo de cuatro, uno de sus integrantes apuñaló en el cuello a otro joven que se encontraba con él.

El joven gravemente lesionado, identificado como J.A., ingresó a la guardia con una hoja de metal de un cuchillo en el cuello y debió ser intervenida quirúrgicamente.

Más tarde, el acusado de haberlo apuñalado, conocido por sus siglas G.C., se presentó en la Comisaría Primera, en donde quedó detenido. Él y un cómplice, permanecen tras las rejas por disposición del juzgado de turno y se espera que en las próximas horas sean citados a prestar declaración indagatoria, confiaron fuentes consultadas por La Opinión Austral.

En tanto, con respecto a la víctima, esta permanece internada en terapia intensiva del hospital, con pronóstico reservado, luego de haber sido intervenida quirúrgicamente.

Leé más notas de La Opinión Austral