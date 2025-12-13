Temporal de viento en Santa Cruz: cortan la Ruta 3 entre Guer Aike y Piedra Buena por ráfagas extremas Fuertes vientos obligaron a restringir la circulación en la Ruta 3 entre Guer Aike y Piedra Buena. El temporal afecta a Río Gallegos y la zona sur de Santa Cruz, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h y riesgo extremo para la transitabilidad.

Un fuerte temporal de viento afecta este sábado 13 de diciembre a Río Gallegos y gran parte de la provincia de Santa Cruz, generando serias complicaciones en la transitabilidad. Ante este escenario, la Agencia Provincial de Vialidad informó que la circulación se encuentra restringida para todo tipo de vehículos en la Ruta Nacional Nº 3, en el tramo Guer Aike – Comandante Luis Piedra Buena, entre las 11:00 y las 15:00 horas.

La medida fue adoptada debido a las condiciones meteorológicas adversas, con vientos intensos y ráfagas que representan un alto riesgo para la seguridad vial.

Vientos de hasta 105 km/h en Río Gallegos y alrededores

Según el Departamento de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), se esperan vientos sostenidos de entre 62 y 75 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 105 km/h en Río Gallegos y zonas aledañas.

De acuerdo al Informe Nº 51, difundido este sábado, la jornada se presenta con vientos muy fuertes a temporal, con intensidades aún mayores en sectores puntuales, especialmente sobre la Ruta Nacional Nº 3, entre la Cuesta del 100 (a unos 100 kilómetros al norte de Río Gallegos) y el empalme con la Ruta Provincial Nº 9.

Junto al comunicado oficial, el Departamento de Meteorología y Climatología de la AGVP publicó un mapa de isotacas, que advierte sobre las amenazas a la transitabilidad en la Red Caminera Provincial. En el mismo se identifican los tramos con mayor nivel de riesgo, señalizados en color naranja intenso, donde se prevén vientos muy fuertes a temporales, con una peligrosidad que varía de muy fuerte a extrema.

Según el análisis técnico, los mayores impactos se esperan entre las 11:00 y las 15:00 horas, coincidiendo con el período en el que se dispuso la restricción total de circulación en la Ruta 3.

Desde Vialidad Provincial indicaron que el objetivo del mapa es brindar herramientas a los usuarios para evaluar la exposición al riesgo, identificar las zonas comprometidas y planificar los traslados, adoptando medidas preventivas durante el desarrollo del temporal.

Recomendaciones a conductores y vecinos

Desde la Administración General de Vialidad Provincial y la Agencia Provincial de Seguridad Vial se recomienda a los conductores:

Extremar las precauciones

Reducir la velocidad

Evitar circular durante el horario crítico

Mantenerse informados a través de los canales oficiales

Por su parte, Servicios Públicos Sociedad del Estado emitió un comunicado con recomendaciones ante fuertes vientos, advirtiendo que pueden producirse cortes imprevistos de energía en distintos sectores, ocasionados por la caída de cables y postes de distribución.

En ese sentido, solicitaron a la población:

Evitar el tránsito innecesario en la vía pública

Tomar recaudos para prevenir accidentes

Permanecer atentos ante eventuales interrupciones del servicio eléctrico

Ante situaciones de emergencia, se solicita a los vecinos utilizar los canales oficiales de contacto habilitados por la empresa.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del temporal y no se descarta la extensión de las restricciones si las condiciones meteorológicas adversas persisten durante la jornada.