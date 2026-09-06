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El cuerpo de Gian, el niño de 4 años que era buscado desde la madrugada del sábado luego de que el automóvil en el que viajaba junto a su familia cayera a un canal de riego en Fernández Oro, Río Negro, fue hallado este domingo sin vida tras más de un día de rastrillajes. La noticia fue confirmada por el intendente de la localidad, Gustavo Amati.

El niño fue localizado a unos 200 metros del lugar donde ocurrió el siniestro vial. Sus padres, que también se encontraban en el vehículo, lograron salir por sus propios medios.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:30 del sábado, cuando el automóvil en el que se trasladaba la familia terminó dentro de un canal principal de riego de esa localidad del Alto Valle. A partir de ese momento, distintas fuerzas comenzaron a trabajar para localizar a Gian.

Los equipos recorrieron el curso de agua y sectores próximos, además de realizar rastrillajes en distintos puntos de la zona para obtener indicios sobre el paradero del pequeño.

El hallazgo puso fin a más de 24 horas de búsqueda y provocó conmoción entre los vecinos de Fernández Oro. Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

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