Catriel (Río Negro) amaneció estremecida tras conocerse la muerte de la doctora Liliana Cocuzza, su hija Carina Gutiérrez y sus dos nietos en un choque devastador ocurrido este viernes sobre la Ruta Nacional 22.

La tragedia no solo dejó sin vida a cuatro integrantes de una familia muy querida: también tuvo un único sobreviviente. Pastor Gutiérrez, esposo de la médica y abuelo de los chicos, presenció cómo el rodado quedaba destruido en cuestión de segundos. El hombre, chofer de ambulancia con amplia experiencia en emergencias, quedó inmóvil frente a una escena imposible de revertir.

El conductor del otro auto había estado detenido en 2019

El responsable, Axel Araneda, de 30 años, permanecía internado en un hospital público por distintas lesiones. Según confirmaron fuentes policiales, había salido de un boliche y condujo su camioneta en estado de ebriedad durante los primeros minutos del feriado, hasta que embistió de lleno al auto detenido en la banquina de la Ruta 22.

La familia de Río Negro acomodaba objetos en el baúl cuando la Volkswagen Amarok de Araneda los arrasó a gran velocidad desde atrás. El test de alcoholemia arrojó 0,46 gramos de alcohol por litro de sangre. El auto no tenía la patente colocada.

Así quedó la Amarok tras impactar con el Ford.

La alcoholemia positiva motivó su inmediata detención, quedando a disposición de la fiscalía de turno de General Roca, que dispuso diversas pericias para avanzar con la acusación penal.

Datos recopilados por medios locales indican que Araneda registra antecedentes penales. En 2019, la Justicia Federal de General Roca lo condenó junto a integrantes de su familia por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

Registros judiciales indican que manejaban la actividad narco en la ciudad de Allen. En 2022, el Tribunal Oral Federal le concedió la libertad condicional, incluso después de que la Corte Suprema confirmara el fallo. Ahora, la causa por el choque fatal avanza mientras Araneda continúa internado y bajo custodia policial.

Minutos antes de impactar contra la Ford EcoSport familiar, Araneda subió una selfie manejando su camioneta de alta gama. En la imagen se lo observa con el dedo mayor de la mano izquierda levantado en gesto provocador.

La última selfie que Axel Araneda se sacó antes del choque en el que murieron cuatro personas.

