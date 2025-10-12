Trágico accidente en Río Gallegos: un motociclista murió tras chocar con auto Un motociclista de 28 años falleció tras colisionar con un automóvil en la intersección de Avellaneda y Magallanes.

Un motociclista de 28 años murió tras un grave accidente ocurrido el sábado 11 de octubre de 2025, en la intersección de las calles Avellaneda y Magallanes, informó la División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz.

Según el reporte policial, alrededor de las 19:39 horas, personal de la División Comisaría Segunda de Río Gallegos acudió al lugar tras recibir un aviso del Hospital Regional Río Gallegos sobre un siniestro vial con personas lesionadas. En el lugar se constató la colisión entre una motocicleta marca Duke 200 cc, conducida por un hombre de 28 años, y un vehículo Peugeot 206, manejado por una mujer de 42 años.

El motociclista sufrió múltiples fracturas y otras lesiones graves, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital local. Durante la madrugada del domingo, cerca de las 03:20 horas, el hospital confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

El Juzgado de Instrucción N° Uno de Río Gallegos intervino en el hecho, disponiendo la participación del Gabinete de Accidentología Vial, la extracción sanguínea a la conductora del automóvil y demás diligencias judiciales de rigor. Asimismo, se ordenó la intervención del Cuerpo Médico Forense para el traslado del cuerpo y la realización de la autopsia correspondiente.

