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Un incendio de grandes dimensiones se desató este viernes alrededor de las 6 de la mañana en una vivienda del barrio Hielos Continentales de Río Turbio y dejó dos personas fallecidas.

Las llamas consumieron una construcción de dos plantas y un taller de chapa y pintura lindante, mientras que otras tres personas fueron trasladadas al hospital por inhalación de humo.

El comisario Pablo Loaiza, jefe del Departamento Zona IV de Bomberos, confirmó en diálogo con Radio LU12 AM680 que las dos víctimas encontradas dentro del inmueble serían menores de edad. Sus identidades y edades todavía no fueron determinadas oficialmente.

“Así a simple vista nosotros podemos determinar que son menores. No tenemos los datos filiatorios ni la edad precisa, en virtud de que estaba trabajando Criminalística y la Comisaría de Río Turbio para poder lograr la identificación de las víctimas”, explicó.

Bomberos trabajaron en la vivienda de dos plantas luego del incendio que provocó importantes daños en la estructura.

Cuatro hermanas y la pareja de la mayor

Loaiza también brindó detalles sobre el grupo familiar que se encontraba en la vivienda. De acuerdo con los datos recabados en el lugar, se trataría de cuatro hermanas y un hombre, pareja de la mayor.

La hermana mayor estaba a cargo de las menores y logró salir junto con su pareja y una de ellas. Las personas que consiguieron abandonar el inmueble fueron trasladadas al hospital, donde permanecían en observación por inhalación de humo.

Por el momento, no pudieron brindar testimonio debido a su estado. “Quedaron en observación y todavía no se podía tener contacto con ellos”, indicó el comisario. Una vez que estén en condiciones, se prevé tomarles declaración para incorporar sus testimonios a la investigación.

El fuego se encontraba generalizado

La Unidad Novena de Bomberos de Río Turbio recibió el aviso y, al llegar, encontró la vivienda completamente afectada por las llamas. Debido a la magnitud del incendio, se solicitó apoyo al cuartel de 28 de Noviembre y a la brigada de YCRT.

Durante las tareas de extinción, el personal fue informado sobre el ingreso de tres personas al nosocomio y la ausencia de otros dos integrantes del grupo familiar. Ante esa situación, los bomberos iniciaron una búsqueda dentro de la vivienda y localizaron a las dos víctimas.

“Se abocan a la búsqueda de estas personas en el interior de la vivienda, logrando ubicarlas a las dos en el interior, las cuales ya se encontraban sin vida”, relató Loaiza.

El inmueble estaba construido con madera, tirantes y machimbre y contaba con dos plantas. En la parte inferior funcionaba además un taller de chapa y pintura. La propiedad se encontraba junto a dos cabañas y otra vivienda, cuya afectación pudo evitarse gracias al trabajo de los equipos de emergencia.

Los equipos de emergencia también intervinieron en el taller de chapa y pintura.

Las autopsias se realizarán en Río Gallegos

Por la gravedad del episodio, la Justicia dispuso el traslado de los cuerpos a Río Gallegos para realizar las autopsias correspondientes. En paralelo, personal del área de Pericias de la Superintendencia de Bomberos de Río Gallegos trabaja junto con Criminalística para establecer el origen del incendio.

“Está todo encaminado mediante la parte judicial, que ordenó que la autopsia se haga en Río Gallegos”, señaló Loaiza. Las pericias buscarán determinar dónde comenzó el fuego y qué circunstancias provocaron su propagación. Por el momento, no existe una causa oficial establecida.

La vivienda contaba con gas natural

Consultado acerca del sistema de calefacción, Loaiza detalló que, según las primeras observaciones, el inmueble contaba con gas natural, calefactores, cocina y termotanque.

“Así que podemos descartar que haya sido algún otro tipo de combustible, con relación a la calefacción”, sostuvo. La investigación continuará con las pericias en el lugar y los testimonios de las personas que lograron salir de la vivienda.

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