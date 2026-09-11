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Un incendio de grandes dimensiones se registró durante la madrugada de este viernes en el barrio Hielos Continentales de Río Turbio, donde las llamas destruyeron casi por completo un taller de chapa y pintura y afectaron una vivienda ubicada en el mismo sector.

El siniestro se produjo a unos 50 metros del Club Ferro y generó preocupación entre los vecinos debido a la proximidad de varias viviendas. El fuego avanzó rápidamente sobre la estructura y provocó importantes daños materiales.

De acuerdo con la información difundida por Canal Tres, no hubo personas heridas ni víctimas. Los ocupantes de la vivienda pudieron salir a tiempo y los equipos de emergencia trabajaron para controlar la situación.

Amplio operativo

Ante la magnitud del incendio, acudieron al lugar dotaciones de Bomberos de Río Turbio y de 28 de Noviembre, además de la brigada de YCRT, que se sumó con unidades y camiones para colaborar con el abastecimiento de agua.

También participaron efectivos de la Policía de Río Turbio, personal del Hospital Alberto Sánchez, Servicios Públicos, Distrigas y trabajadores de YCRT. El operativo contó además con personal de inspección, que colaboró para mantener despejada la zona y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

La principal preocupación estuvo puesta en las viviendas ubicadas en las inmediaciones del taller, ya que el fuego podía propagarse hacia las estructuras linderas.

Pérdidas materiales

El inmueble afectado sufrió una destrucción total. En el interior del taller había vehículos y distintos elementos propios de la actividad de chapa y pintura, que también quedaron expuestos a las llamas.

El fuego comprometió principalmente la estructura del galpón y una vivienda de material ligero ubicada en el sector. Los bomberos debieron trabajar entre los escombros para alcanzar los focos que permanecían activos y evitar que el incendio volviera a avanzar.

La ausencia de viento durante el operativo favoreció las tareas de los equipos de emergencia y contribuyó a reducir el riesgo de propagación hacia las casas cercanas.

Bomberos de distintas localidades

Con el avance del operativo se incorporaron efectivos y unidades de distintos puntos de la Cuenca Carbonífera. Bomberos de Río Turbio y 28 de Noviembre trabajaron en conjunto con la brigada de YCRT hasta lograr contener las llamas.

Tras varias horas de trabajo, el incendio quedó controlado y los equipos continuaron con tareas de enfriamiento y remoción de escombros para sofocar por completo los focos que permanecían dentro de la estructura.

Finalmente, el operativo permitió evitar que el fuego alcanzara las viviendas ubicadas en las inmediaciones. El siniestro dejó importantes pérdidas materiales, pero no se registraron personas heridas.