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Las bajas temperaturas, la presencia de nieve y escarcha sobre la calzada generaron complicaciones durante la jornada del sábado en la Ruta Nacional N° 3, donde al menos tres camiones despistaron y otros vehículos quedaron varados sobre la ruta, obligando a desplegar un operativo preventivo para garantizar la seguridad vial.

En horas de la nochem, personal de la División Unidad Operativa Caminera Güer Aike que regresaba a su dependencia, detectó a la altura del kilómetro 2574 un camión de la empresa Cruz del Sur que había despistado y quedado varado sobre la banquina.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de Vialidad Nacional para remover el vehículo de gran porte. Como medida preventiva, se restringió la circulación en el sector mientras se desarrollaban las tareas, con el objetivo de evitar nuevos incidentes y resguardar tanto a los conductores como al personal que trabajaba en el lugar.

Desde Vialidad Nacional informaron que una retroexcavadora se dirigía hacia el sitio luego de asistir y despejar otros camiones que también habían quedado detenidos sobre la Ruta Nacional N° 3 debido a las adversas condiciones climáticas.

Camiones atravesados y cortes preventivos

Horas antes, efectivos de la misma división habían acudido al kilómetro 2503 tras recibir un alerta por dos camiones que permanecían atravesados sobre la calzada a causa de la nieve y el hielo.

Al llegar, constataron que los vehículos de gran porte impedían el tránsito normal, por lo que trabajaron junto a personal de Vialidad Nacional en la limpieza de la ruta y la remoción de los rodados.

Durante el operativo también fue asistido el conductor de un Ford Fiesta Kinetic que perdió el control del vehículo debido a la escarcha y quedó detenido a pocos metros de la banquina. El automovilista no sufrió lesiones ni se registraron daños materiales, por lo que, con ayuda de Vialidad Nacional, logró continuar su viaje.

Como parte del procedimiento, la Policía implementó un corte preventivo en ambos sentidos de circulación y posteriormente habilitó un sistema de paso alternado hasta liberar parcialmente la calzada. Una vez retirados los camiones, el tránsito quedó completamente normalizado.

Recomiendan extremar las precauciones

Las autoridades reiteraron el pedido a los conductores de circular con extrema precaución, reducir la velocidad y utilizar cadenas cuando las condiciones de nieve o hielo así lo requieran.

Además, recordaron que las bajas temperaturas continúan generando sectores con escarcha sobre la Ruta Nacional N° 3, por lo que resulta fundamental respetar las indicaciones del personal policial y de Vialidad Nacional para evitar accidentes.