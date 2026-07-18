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La búsqueda de Nicolás Núñez, el interno que escapó de la Comisaría Seccional Segunda de El Calafate, continúa sin resultados positivos y mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad de Santa Cruz. Este sábado se cumplieron tres días desde la evasión y, pese a un importante despliegue policial que incluyó nueve allanamientos simultáneos en distintos puntos de la localidad, el prófugo aún no pudo ser localizado.

La causa, que se encuentra bajo la órbita del Juzgado de Instrucción con asiento en El Calafate, avanza con múltiples líneas investigativas mientras la Policía intensifica los operativos en la villa turística y en los principales accesos vehiculares de la región.

El viernes se desarrolló uno de los procedimientos más importantes desde que se produjo la fuga. Por disposición judicial, efectivos de distintas dependencias de la Policía de Santa Cruz ejecutaron nueve allanamientos de manera simultánea en viviendas donde, de acuerdo con la investigación, el evadido podría haberse ocultado o recibido colaboración de personas de su entorno.

Móviles afuera de uno de los domicilios. FOTO: AHORA CALAFATE

La estrategia buscó aprovechar el factor sorpresa para impedir cualquier posibilidad de escape o de destrucción de evidencia. Sin embargo, al finalizar los procedimientos, las autoridades confirmaron que Nicolás Núñez no se encontraba en ninguno de los domicilios inspeccionados.

Aunque el principal objetivo del operativo no pudo concretarse, las diligencias permitieron secuestrar distintos elementos considerados de interés para la investigación.

Fuentes vinculadas al expediente indicaron que durante las requisas fueron incautados diversos objetos que ahora serán sometidos a peritajes técnicos. Entre ellos habría dispositivos de comunicación y otros elementos que podrían aportar información relevante para reconstruir los movimientos del prófugo y establecer si contó con apoyo logístico para escapar o mantenerse oculto durante estos días.

Los investigadores intentan determinar si existió una red de colaboración integrada por familiares, conocidos o terceros que pudieran haber facilitado refugio, movilidad o recursos al evadido tras abandonar la dependencia policial.

Mientras tanto, la búsqueda no se limita únicamente al casco urbano de El Calafate. La Jefatura de Policía mantiene controles permanentes en las rutas de acceso y egreso de la localidad, con especial atención sobre los vehículos que transitan hacia otros puntos de Santa Cruz y provincias vecinas.

Agentes durante uno de los procedimientos. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Además, continúan los patrullajes preventivos, las tareas de inteligencia criminal y el análisis de toda la información que ingresa a los investigadores.

Uno de los principales desafíos para las fuerzas de seguridad radica en las características del propio prófugo. De acuerdo con la información oficial difundida este sábado, Nicolás Núñez no posee un domicilio fijo ni utiliza medios de comunicación móviles, una situación que dificulta considerablemente las tareas de rastreo, ya que reduce la posibilidad de obtener información mediante el seguimiento de dispositivos electrónicos o la vigilancia de un lugar de residencia determinado.

Esta circunstancia obliga a los investigadores a profundizar el trabajo de campo, el análisis de testimonios y la verificación permanente de posibles avistamientos.

La investigación continúa bajo estricta reserva judicial y no se descarta que en las próximas horas se dispongan nuevos allanamientos, rastrillajes en sectores periféricos e incluso procedimientos coordinados con otras fuerzas de seguridad para ampliar el radio de búsqueda.

Las autoridades consideran que el paso del tiempo resulta un factor determinante, ya que cuanto más se prolonga la permanencia del prófugo fuera del sistema penitenciario, mayores son las dificultades para reconstruir sus desplazamientos y determinar quiénes pudieron haber colaborado con él.

En paralelo, la Policía de Santa Cruz reiteró el pedido de colaboración a toda la comunidad. Solicitó que cualquier persona que posea información sobre el posible paradero de Nicolás Núñez o haya observado movimientos sospechosos se comunique de inmediato con la línea de emergencias 911 o concurra a la dependencia policial más cercana.