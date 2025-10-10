Luego de una seguidilla de violentos robos en Río Gallegos que generó gran preocupación entre comerciantes y vecinos, este viernes se realizaron allanamientos simultáneos que finalizaron con la detención de tres personas y el secuestro de un arma tumbera. Cabe recordar que las características y el modus operandi de los delitos causaron alarma en la comunidad, ya que los delincuentes actuaron con extrema agresividad, utilizando armas de fuego o cuchillos para amenazar a sus víctimas y obligarlas a entregar la recaudación o pertenencias de valor.

En la tarde-noche del 10 de octubre, pasadas las 19 horas, la División de Investigaciones (DDI) y efectivos de la Comisaría Seccional Segunda intervinieron en dos allanamientos: uno sobre la calle Darwin al 300, donde se arrestó a dos individuos, y otro en la calle 20 de Junio al 160, que terminó con la detención de un tercer ladrón. Según pudo saber La Opinión Austral, todos son mayores de edad y quedaron a disposición del Juzgado N° 2, que interviene en la causa.

1 de 6 | Allanamiento Darwin. Foto José Silva/La Opinión Austral 2 de 6 | Allanamiento Darwin. Foto José Silva/La Opinión Austral 3 de 6 | Allanamiento Darwin. Foto José Silva/La Opinión Austral 4 de 6 | Allanamiento Darwin. Foto José Silva/La Opinión Austral 5 de 6 | Allanamiento Darwin. Foto José Silva/La Opinión Austral 6 de 6 | Allanamiento Darwin. Foto José Silva/La Opinión Austral

Este medio estuvo presente en ambos procedimientos, que contaron con una destacada presencia policial. Durante la intervención en la segunda vivienda, LOA dialogó con el Comisario Mayor Luis Poblete y el Comisario Mayor Tolada, Director General de Investigaciones.

Comisario Mayor Luis Poblete. Foto José Silva/La Opinión Austral.

En principio, Poblete explicó: “Trabajó la gente de la DDI y de la Comisaría Segunda por un par de robos a mano armada que se han suscitado en estos días”, y agregó: “Los procedimientos quedaron a la vista con las fuerzas especiales que irrumpieron en los lugares, encontraron a estos individuos y elementos de prueba suficientes para incriminarlos (…) Fue un procedimiento prolijo y no hubo ningún tipo de enfrentamiento“.

Por su parte, Tolada brindó mayores precisiones al indicar que “se realizaron dos allanamientos. Hubo personas en el interior de las moradas, así que se conformaron las actas de rigor. Estas diligencias tienen que ver con sucesos recientes, que fueron consumados en menos de 24 horas y pudieron resolverse tras un trabajo intensivo y minucioso de la DDI local y del servicio especial de la Comisaría Segunda, siempre bajo la supervisión de sus respectivos jefes y con conocimiento del Ministerio de Seguridad“.

1 de 8 | Allanamiento 20 de Junio: Foto José Silva/La Opinión Austral 2 de 8 | Allanamiento 20 de Junio: Foto José Silva/La Opinión Austral 3 de 8 | Allanamiento 20 de Junio: Foto José Silva/La Opinión Austral 4 de 8 | Allanamiento 20 de Junio: Foto José Silva/La Opinión Austral 5 de 8 | Allanamiento 20 de Junio: Foto José Silva/La Opinión Austral 6 de 8 | Allanamiento 20 de Junio: Foto José Silva/La Opinión Austral 7 de 8 | Allanamiento 20 de Junio: Foto José Silva/La Opinión Austral 8 de 8 | Allanamiento 20 de Junio: Foto José Silva/La Opinión Austral

Seguidamente, ratificó que “en los delitos se utilizaron armas de fuego y armas blancas. Precisamente en este domicilio (de la calle 20 de Junio) había un arma casera, tumbera como se dice, y prendas de vestir utilizadas por los autores al momento del hecho, lo que suma a los elementos probatorios recopilados y aportados a la justicia”. Finalmente, añadió que “una de las personas tiene antecedentes por hechos similares y no es oriunda de esta provincia“. De esta manera, toda la información recabada será puesta a disposición de la justicia para contribuir al avance de la investigación.