En los últimos días una seguidilla de violentos hechos delictivos alarma a todo el sector comercial y comunidad en general de Río Gallegos, además de poner bajo la lupa las medidas de prevención que se llevan adelante para poder contrarrestarlos.

Las características y modus operandi de los robos es lo que más inquieta y preocupa a los vecinos y vecinas de la capital de Santa Cruz. No son simples hurtos ni escruches. Los delincuentes actúan con violencia, empuñando armas de fuego o cuchillos, amenazando a sus víctimas para que estas les entreguen la recaudación o los elementos de valor que pudieran tener consigo.

De acuerdo a un relevamiento realizado por La Opinión Austral, con la consulta de fuentes policiales y judiciales, son al menos cuatro los asaltos cometidos -solo el día jueves- que están bajo investigación. A estos hechos, se le suman otros robos cometidos hace algunas semanas, que también han sido encuadrados judicialmente como robos agravados, por la utilización de armas.

En menos de 24 horas, hubo cuatro asaltos: estación de servicio Axion, en las verdulerías y fruterías “Las Primas” y “Ruth”, y en un kiosco céntrico, “Winner”. FOTOS: LEANDRO FRANCO – JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Trabajadores de comercio, que vienen de celebrar su día el pasado 26 de septiembre, temen por su seguridad. Pese a las medidas preventivas que han tomado en distintos locales, como la colocación de cámaras de seguridad o atender a través de una ventanilla en horas nocturnas, se ven desprotegidos y esperan mayor presencia policial en las calles.

Como particularidad, y no es un dato menor, dos de los cuatro asaltos cometidos el jueves, se perpetraron a plena luz del día. Lo que demuestra la impunidad con la que actúan los delincuentes.

Cómo fueron los cuatro robos del jueves

El primero de los asaltos que tuvo lugar el jueves en Río Gallegos se registro en la madrugada, cerca de las 02:30 horas, en la estación de servicio AXION, ubicada en Perito Moreno y Mariano Moreno.

Estación de servicio AXION, ubicada en Perito Moreno. Un delincuente amenazó al playero y se llevó 60 mil pesos, la madrugada del jueves. FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

Un hombre encapuchado amenazó al playero que se encontraba a cargo, exigiéndole la billetera y su teléfono celular. El trabajador, quien fue sorprendido mientras se encontraba en la oficina de atención del establecimiento, no quiso mostrar resistencia y le entregó el dinero que poseía en ese momento, una suma en efectivo entre 60 y 70 mil pesos.

Cabe recordar que hace ya años las estaciones de servicio optaron por no trabajar con dinero en efectivo en horario nocturno, y solo recibir pagos con transferencias o tarjetas. Razón por la cual el delincuente solo pudo llevarse una ínfima cantidad de plata.

Tras recibir lo requerido al trabajador, el encapuchado se fue del lugar, pero dejó el teléfono de la víctima en la parte externa de la estación, y solo se llevó el dinero.

La Policía intervino minutos después. Hubo rastrillajes por las inmediaciones pero no se logró dar con el responsable.

El segundo de los hechos registrados oficialmente fue en plena tarde, en una verdulería ubicada en el barrio Del Carmen, a pocas cuadras de donde se registró el robo en AXION.

Este fue uno de los más violentos. Empuñando un arma de fuego, un delincuente asaltó la verdulería y frutería “Las Primas”, ubicada en 20 de Junio y Lavalle, cerca de las 17:00 horas.

La empleada del lugar, Rosa de 40 años, fue abordada por un hombre vestido con una campera roja y un gorro negro, quien la amenazó con una pistola, exigiéndole la recaudación del día: “Dame todo y no te va a pasar nada”, le habría dicho.

La mujer acató las órdenes del violento y le entregó todo el dinero que poseía en la caja registradora, y luego este huyó corriendo del lugar.

Personal de la comisaría de jurisdicción y del Comando de Patrullas intervino ante el llamado de auxilio. Con las características fisionómicas y de vestimenta aportadas por la víctima se buscó al delincuente por el barrio, pero este no pudo ser hallado.

La División Criminalística intervino en la escena más tarde pudiendo registrar en el lugar algunas huellas dactilares, además de secuestrar registros fílmicos de las cámaras de seguridad del local comercial.

Apenas una hora después de este violento robo, y a nada más que a cuatro cuadras de distancia, hubo otro asalto a una verdulería. Con la misma violencia que el anterior, donde el ladrón utilizó un cuchillo para amedrentar al comerciante.

El hecho se registro cerca de las 18:20, en la verdulería “Ruth”, ubicada en la avenida Lisandro De La Torre 53. Allí, Esperanza, una joven trabajadora de 20 años, fue amenazada por un hombre quien, portando un arma blanca, le exigió que le entregara todo el dinero de la caja registradora.

Verdulería y frutería “Ruth”, otro blanco de la inseguridad, el jueves por la tarde. Un asaltante con un cuchillo se llevó la recaudación del día. FOTO: LEANDRO FRANCO/LOA

El agresor actuó con su rostro cubierto con un barbijo, por lo cual la comerciante no pudo aportar mucha información a la Policía. Además del dinero -que no pudo precisar el monto- el delincuente se llevó seis paquetes de cigarrillos.

Lo más insólito de este robo es que el hombre olvidó su billetera con su DNI dentro.

En este episodio la Policía también llegó instantes después. Hubo rastrillajes por la zona pero el malhechor no pudo ser localizado. De igual manera, trabajó la División Criminalística para levantar huellas dactilares y los registros de las cámaras de seguridad.

El último de los robos cometidos el jueves que la Justicia y Policía investigan se registro en un comercio ubicado en pleno centro de Río Gallegos: el kiosco “Winner”, de calle Alberdi 535.

Allí, otro joven empleado –Sebastián, de 21 años- padeció una lamentable situación al ser sorprendido por un delincuente, cerca de las 23:00 horas.

Según su relato, un hombre se acercó hasta el mostrador donde se encontraba trabajando y, realizando movimientos con una de sus manos desde el interior de su campera -simulando tener un arma- le pidió la recaudación. “Dame toda la plata”, le gritó.

Kiosco “Winner”, ubicado en pleno centro de Río Gallegos. También fue robado el jueves, en horas de la noche. FOTO: LEANDRO FRANCO/LOA

La víctima entregó unos 50 mil pesos que había en la caja registradora. El ladrón también se llevó “varios paquetes de cigarrillos, dos gaseosas, su teléfono celular y un walkie talkie”, consta en las actuaciones policiales.

El malhechor, tal como realizó el hombre que robó en la AXION, abandonó afuera el teléfono celular y el walkie talkie. Para los investigadores, los ladrones solo buscaban evitar que sus víctimas alertaran rápidamente a la Policía.

Por protocolo, también actuó el Gabinete Criminalístico, analizando cámaras de seguridad, y “procediendo al levantamiento de un parcial de rastro dactilar sobre la pantalla del teléfono celular”.

Asalto en el Bicentenario y robo en una panadería

Estos últimos episodios se suman a otros graves hechos acontecidos tan solo días atrás, también en Río Gallegos: el asalto de un joven en el barrio Bicentenario y el robo a mano armada en una panadería del barrio Belgrano, registrados el 30 de septiembre y 1 de octubre, respectivamente.

El primero de ellos, según la declaración del damnificado, se presentó en un domicilio para reparar un teléfono celular y, durante la visita, un sujeto lo amenazó con un arma de fuego tipo revólver, apropiándose de un teléfono Samsung A13.

Ante la gravedad de lo sucedido, la División de Investigaciones tomó intervención y pudo identificar y detener al responsable. El pasado miércoles hubo un allanamiento con resultados positivos en calle 27 y 44, donde además de demorar al presunto delincuente, se secuestro un celular y 15 gramos de marihuana.

La DDI detuvo al acusado de robarle a un hombre su celular, a punta de pistola.

El otro caso fue el día siguiente, en una panadería ubicada en Ramón y Cajal 1.500. Allí, valiéndose de un cuchillo, un joven redujo a una empleada y huyó con la recaudación del día. También en la causa, actuó la DDI. Hubo un rápido y exitoso trabajo investigativo para dar con el responsable, quien fue detenido en menos de 24 horas, en su domicilio en calle Hernán Cortéz y Curupayti. En el interior del inmueble, además, se halló a una menor que se encontraba desaparecida, dándose intervención a la Secretaría de Niñez municipal.

El joven detenido por el asalto a una panadería en calle Ramón y Cajal. FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

Violencia extrema

Los antecedentes por hechos similares no acaban allí. El pasado domingo 21 de septiembre dos hombres no solo robaron dinero y mercadería del “Autoservicio Libertad” de calle Perú y Silvano Picard, sino que atacaron con vehemencia a un empleado que terminó con una fisura nasal y debió ser hospitalizado. Un brutal ataque del que aún el comerciante se está recuperando, física y psicológicamente.

Gracias a un rápido despliegue de la Policía, los atacantes pudieron ser identificados y puestos tras las rejas.

En tanto, el domingo 5 de octubre, se registró otro violento robo a un vecino que se encontraba conduciendo su auto por calle Parque Industrial y 19 de Diciembre, muy cerca del Cuartel Central de Bomberos.

Allí, una camioneta Chevrolet Luv se la atravesó y un hombre que descendió del vehículo lo apuntó directamente con un arma de fuego, exigiéndole que entregara sus pertenencias. La víctima, en estado de shock, le dio todo: 180 mil pesos en efectivo y su teléfono celular.

Cómo actúa la Policía de Santa Cruz

La creciente escalada de hechos delictivos -principalmente en los que hay armas de fuego- pone en alerta a las autoridades. No son habituales los episodios de estas características, pero que en el último tiempo hubo un alza exponencial. Y los comerciantes, son las principales víctimas.

Ante este contexto, desde la Dirección General Regional Sur, se ha requerido a todas las comisarías de la ciudad y al Comando de Patrullas, “diagramar operativos preventivos vehiculares y sectorizados según incidencias delictuales”.

Con firma del jefe de Unidad, José María Povoli, y por orden de la Jefatura de Policía, se solicitó a todos los jefes de seccional organizarse para llevar adelante controles en las jurisdicciones donde están a cargo de la seguridad.

El escrito, al que tuvo acceso La Opinión Austral, deja a criterio y organización del jefe de comisaría la organización de tales patrullajes y operativos. Su realización fue ordenada el jueves y se le dará continuidad hasta el domingo.

“Me dirijo a Ud. y siguiendo órdenes y lineamientos Superiores, efectos ordenar proceda a diagramar y controlar la efectivización de operativos preventivos vehiculares y sectorizados según incidencias delictuales, dentro de su ámbito jurisdiccional, tanto en forma particular como en conjunto con otras Dependencias y/o divisiones dependientes de la Dirección General de Operaciones. Aclarando que esta última Dirección desplegara patrullajes y recorridas en diversos sectores de la Ciudad, lo que comunicarán a Dependencia de jurisdicción respectiva”, se lee en el primero de los párrafos del requerimiento.

“A tal fin ejercerá control directo sobre el correcto desarrollo de los mismos, los que se desplegarán desde la fecha hasta el día domingo 23.00 Hs”, se agrega.

Los procedimientos y organización de los mismos tienen especial vinculo con el Mapa del Delito, herramienta creada hace ya años por el Ministerio de Seguridad para sistematizar, unificar y analizar hechos delictuales en toda la provincia, y así poder planificar la prevención en base a información concreta.

