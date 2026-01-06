Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un fuerte accidente automovilístico se registró la madrugada de este martes en la zona de la costanera de Río Gallegos. Cerca de las 6:30, se activó un operativo de emergencia en la prolongación Emilia Rodiño de Clark luego de una colisión que provocó un principio de incendio en el motor del rodado.

El hecho involucró a un automóvil Chevrolet Corsa en el que viajaban tres jóvenes de entre 17 y 19 años. El fuego fue contenido inicialmente por efectivos de la Comisaría Primera mediante extintores manuales.

La dotación del móvil 805 realizó el enfriamiento preventivo del vehículo para evitar reigniciones y limpió el combustible derramado sobre la calzada, neutralizando el riesgo de derrapes y nuevos focos de incendio.

Los ocupantes del auto lograron evacuar por sus propios medios, aunque recibieron atención médica en el lugar antes de ser trasladados al Hospital Regional (HRRG) para una evaluación completa. Según el peritaje, el fuego se originó de manera accidental por sobrecalentamiento en la cavidad del motor tras el impacto.

