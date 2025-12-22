Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una tragedia vial conmocionó a la región de Magallanes y a la comunidad fueguina, luego de que un ciudadano argentino y su pareja chilena perdieran la vida en un violento accidente de tránsito ocurrido en la Ruta CH-257, en la zona de la Primera Angostura, al sur de Chile.

El siniestro se registró alrededor de las 17 horas del domingo, a la altura del kilómetro 13, a unos dos kilómetros antes de llegar al terminal marítimo de Punta Delgada, cuando la pareja regresaba a su domicilio en la ciudad de Porvenir, tras haber salido desde Punta Arenas.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Macarena Pérez González, de 25 años, y su pareja Román Agustín Eseiza Márquez, de 30 años. La joven conducía una station wagon Chevrolet Captiva blanca, mientras que Eseiza viajaba como acompañante.

Según se informó, Román Eseiza había nacido en Ushuaia, en la República Argentina, y contaba con doble nacionalidad. El vehículo siniestrado se encontraba registrado a su nombre.

El viaje a Punta Arenas y el regreso a Porvenir

Macarena Pérez residía en Porvenir, al igual que su familia, y trabajaba en el frigorífico de la ciudad, lugar donde había conocido a Román Eseiza. Según se pudo establecer, la pareja había viajado a Punta Arenas para compartir unos días con la madre de Eseiza, quien había llegado desde Argentina para pasar las fiestas.

Tras permanecer en la capital regional, emprendieron el regreso a Porvenir, recorriendo aproximadamente 170 kilómetros, hasta que el viaje terminó de manera trágica en la Ruta CH-257.

Cómo ocurrió el siniestro fatal

De acuerdo a los primeros antecedentes aportados por Carabineros, el automóvil circulaba de sur a norte cuando, por razones que aún se investigan, la conductora perdió el control del volante, despistándose hacia el costado izquierdo de la calzada.

Violento vuelco en la Ruta CH-257: la pareja venía de Punta Arenas donde estaba la mamá del joven argentino.

El rodado ingresó a gran velocidad a un predio ganadero, donde volcó violentamente, quedando proyectado varios metros fuera de la ruta. La magnitud del impacto fue tal que ambos ocupantes fallecieron de manera instantánea, producto de las múltiples lesiones sufridas.

Intervención de Bomberos y peritajes de la SIAT

Tras el vuelco, se desplegó un importante operativo de emergencia en el lugar, con la presencia de personal de la Posta de Salud de San Gregorio, Bomberos y Carabineros de la Tenencia Monte Aymond.

Debido al estado en que quedó el vehículo, los bomberos debieron utilizar herramientas hidráulicas para realizar las maniobras de extracción de los cuerpos desde la estructura del automóvil siniestrado.

Por disposición de la Fiscalía, efectivos de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros se trasladaron al sitio del suceso para llevar adelante los peritajes técnicos, que permitirán determinar con precisión las causas del accidente.

Luego de confirmarse el fallecimiento de ambos jóvenes, una camioneta del Servicio Médico Legal (SML) viajó desde Punta Arenas hasta el lugar del accidente para realizar el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos a esa ciudad.

En la capital regional se llevarán a cabo las autopsias de rigor, cuyos resultados serán incorporados a la investigación judicial que lleva adelante la Fiscalía.