Un colectivo se incendió este martes por la mañana en el barrio San Benito de Río Gallegos y requirió la rápida intervención de la División Cuartel Uno de Bomberos.

El foco se originó en la calle 22, donde se encontraba estacionada la unidad de transporte.

Tras el aviso, cerca de las 7:50, el Móvil 805 acudió de inmediato y el personal comprobó que el fuego avanzaba sobre el rodado, por lo que desplegó una línea devanadera para ejecutar un ataque directo.

Así consiguieron sofocar las llamas y evitar su propagación.

En el sector también intervino la División Cuartel 24, que comenzó con las pericias para determinar las causas del siniestro. El operativo contó además con la colaboración del Comando de Patrullas y la Comisaría Seccional Tercera.

No se reportaron heridos ni incidentes entre los efectivos.

