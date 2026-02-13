Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un principio de incendio se registró este viernes en un comercio de El Calafate, ubicado en la intersección de Cte. Luis Piedra Buena y Lago Argentino. El hecho ocurrió alrededor de las 00:35 y requirió la intervención de una dotación de la División Cuartel 21 de bomberos.

El alerta fue emitido por personal del Comando Radioeléctrico, que detectó humo en el interior del establecimiento. Al arribar la unidad 1006, los efectivos constataron que el foco se originó de manera accidental en el sector de cocina.

Una olla con caramelo que estaba en preparación quedó sobre una hornalla encendida sin supervisión y comenzó a arder.

Para controlar la situación, los bomberos desplegaron una línea de 38 milímetros y realizaron tareas de extinción y enfriamiento en el área afectada. Luego efectuaron ventilación forzada para disipar el humo acumulado.

La intervención coordinada con la Comisaría Segunda permitió evitar lesionados y daños estructurales de consideración.

