Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Comisaría de la localidad de Puerto Deseado intervino en un caso de violencia de pareja en la intersección de las calles 12 de Octubre y Piedrabuena, en el sector conocido como La Favela, un lugar marcado por la historia criminal, por tratarse del sitio donde se escondía Omar Alvarado, el autor de la violación a la turista salteña y el asesinato de su hijo.

El primer aviso se recibió a la 01:20 horas por problemas entre una pareja. Personal policial se dirigió al lugar y entrevistó a una mujer de 23 años, quien manifestó que su expareja, un hombre de la misma edad, se había presentado en su vivienda aparentemente bajo los efectos del alcohol y drogas, y ella solicitó que se retirara por temor a que pudiera causarle daño. El joven acató la directiva y se fue del lugar por sus propios medios.

Sin embargo, aproximadamente veinte minutos después, se recibió una nueva comunicación telefónica pidiendo nuevamente la presencia policial en el mismo domicilio. La mujer informó que el hombre había regresado y había ingresado al departamento a través de una ventana.

El personal policial procedió a ingresar con la autorización de la damnificada y encontró al joven acostado en una cama. Al solicitarle que se levantara, el individuo se tornó agresivo ante la presencia de los oficiales, haciendo caso omiso a las directivas impartidas. A raíz de su actitud, se procedió a su reducción y posterior aprehensión y se lo trasladó a la dependencia policial tras una certificación médica.

Respecto al caso, tomó conocimiento el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1, a cargo del secretario de turno, el doctor Poisson, quien dispuso que, cumplidos los plazos legales, el causante recupere su libertad previo a fijar domicilio a disposición de esa sede. También fue notificado el fiscal Ariel Quinteros. La mujer de 23 años prestó declaración formal en la dependencia.