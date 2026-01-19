La búsqueda de Gabriel Mileca, el vecino de 42 años desaparecido desde el sábado 10 de enero en Río Gallegos, sumó en las últimas horas un indicio que renovó las expectativas de encontrarlo con vida. Un perro de rastreo perteneciente a un particular detectó señales compatibles con su presencia reciente en una casa de pescadores ubicada en la zona costera, un dato que reactivó los operativos y reforzó el pedido de mayor acompañamiento policial.

La angustia y la incertidumbre que rodean la desaparición de Mileca volvieron a mezclarse con una tenue pero persistente esperanza. En el marco de los rastrillajes que se vienen desarrollando desde hace días en Río Gallegos y sus alrededores, un perro de búsqueda logró una marcación positiva en una casa de pescadores situada sobre la costa, lo que abre una nueva línea dentro de una investigación que, hasta ahora, no había arrojado resultados concretos.

un semirrígido este lunes por las aguas cerca de Río Gallegos. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Si bien el procedimiento realizado en el lugar no permitió dar con Gabriel, el dueño del animal explicó que este tipo de señal no es aleatoria. Según detalló, la marcación indica que la persona buscada habría pasado por ese sector, posiblemente en un momento reciente. “No es una certeza, pero sí un indicio claro de que estuvo allí y de que podría seguir con vida”, señaló, al tiempo que reclamó una mayor presencia policial para profundizar el trabajo en la zona.

A partir de este dato, las fuerzas de seguridad dispusieron la continuidad de los operativos durante la tarde y reforzaron los rastrillajes en sectores costeros y áreas aledañas. Según pudo saber La Opinión Austral, en horas de la tarde de este lunes, el personal policial iba a acompañar al adiestrador para realizar labores cerca de la casa de los pescadores.

Desde la Policía de Santa Cruz indicaron que las tareas se mantienen activas y coordinadas, con el objetivo de ampliar el radio de búsqueda y no descartar ninguna hipótesis. La costa, con sus recovecos, construcciones precarias y extensos tramos poco transitados, se ha transformado en uno de los puntos centrales del operativo.

Durante el fin de semana, por disposición de la superioridad, se intensificaron las tareas preventivas en el marco de la búsqueda. Los trabajos incluyeron patrullajes constantes, recorridas a pie y paradas preventivas en distintos puntos de la ciudad, como la zona costanera, sectores comerciales de la calle Zapiola, descampados y obras en construcción. Se trata de espacios donde, por sus características, una persona podría refugiarse o pasar inadvertida.

El perro oliendo prendas de Mileca. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En el mismo sentido, Protección Civil de Santa Cruz informó además cuáles son los sectores donde actualmente se concentran los rastrillajes, en coordinación con otras áreas del Estado. Entre las zonas comprendidas se encuentran Gancho 1 y 2, la Estancia Cabo Buen Tiempo, Punta Loyola y sectores aledaños, un amplio corredor que combina campo abierto, costa y caminos secundarios. Allí trabajan de manera sostenida distintas cuadrillas, con apoyo logístico y la colaboración de familiares y allegados de Gabriel.

Agentes de Protección Civil durante las tareas este lunes. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Gabriel Mileca fue visto por última vez el sábado 10 de enero y, desde entonces, su desaparición mantiene en vilo a la comunidad. Cada hora que pasa profundiza la preocupación, pero también refuerza la necesidad de sostener y ampliar los esfuerzos de búsqueda. El indicio aportado por el perro de rastreo no es una confirmación, pero sí un elemento que vuelve a poner en primer plano la posibilidad de que el vecino siga con vida y necesite asistencia.

Desde los organismos intervinientes remarcaron que la colaboración de la comunidad resulta fundamental. En investigaciones de este tipo, un dato aparentemente menor puede convertirse en la clave para orientar los operativos y acortar los tiempos de búsqueda. Por eso, insistieron en la importancia de informar cualquier movimiento, presencia o situación que resulte llamativa en las zonas señaladas.

Por otro lado, se vienen horas clave para la averiguación. Fuentes especializadas indicaron a La Opinión Austral que este martes comenzará a subir la marea y podrían surgir nuevos indicios que podrían ayudar a saber qué pasó con Gabriel Mileca.