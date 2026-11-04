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Una camioneta atropelló a un menor que circulaba en bicicleta este martes 3 de noviembre, alrededor de las 16:15, en la ciudad de Río Gallegos.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Batalla Puerto Argentino y Hernán Cortés. Según se observa en los registros de las cámaras de seguridad, a los que tuvo acceso La Opinión Austral, la camioneta Toyota Hilux cruzó la calle y, al no advertir la presencia del menor, lo embistió.

El menor, llamado Santino, fue trasladado al hospital para recibir atención médica, donde se constató que presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y un corte en la cabeza que requirió un punto de sutura. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

La denuncia de la madre del menor

Tras lo ocurrido, Daniela Zalazar Chueco Estevez, madre del pequeño, denunció que el conductor de la camioneta se retiró del lugar sin asistir a su hijo.

“Esta persona atropelló a mi hijo y lo dejó tirado”, escribió en una publicación en redes sociales.

Además, destacó la intervención de vecinos y personas que pasaban por el lugar, quienes se quedaron junto al niño, fotografiaron el vehículo y dieron aviso a la Policía y a la ambulancia. También contó que fueron hasta su domicilio para informarle lo sucedido.

El menor recibe asistencia tras el accidente ocurrido en Río Gallegos.

“Todo lo que una persona de bien hace, pero este señor no, cuando frenan hasta por un animal, él no hizo nada y se fue”, expresó indignada.

Sobre el estado de salud del menor, la mujer llevó tranquilidad al señalar que las consecuencias no fueron de mayor gravedad, aunque reconoció el susto que atravesó la familia. “Gracias a Dios mi hijo solo tiene golpes y un punto en la cabeza, digo solo golpes porque podría haber sido peor”, manifestó.

Además, contó que el accidente dejó al pequeño con dolores y su bicicleta destruida. En medio de la angustia, compartió un detalle que reflejó la preocupación del niño después de lo sucedido: “Él solo se preocupaba porque hoy a las 20 tenía un partido”.

La mujer también agradeció a todas las personas que asistieron a su hijo y acompañaron a la familia en ese momento. “Gracias a todos esas personas que se quedaron con él, a nuestros amigos, a mis compañeros de trabajo y gracias por tanto amor”, publicó.

Finalmente, le dedicó unas emotivas palabras al pequeño: “Sos y fuiste todo un hombrecito, hijo”.