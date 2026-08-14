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Una camioneta Toyota Hilux protagonizó un vuelco durante la madrugada de este viernes en la Ruta Provincial N° 281, en inmediaciones de Puerto Deseado. El siniestro vial se registró a la altura del kilómetro 23, en un sector de la banquina.

El vehículo pertenecía a una empresa local y, por motivos que no fueron informados, terminó volcado e invertido sobre su techo. Al lugar acudió personal de la División Cuartel 4° de Puerto Deseado, luego de recibir el requerimiento por la emergencia.

El operativo se desarrolló entre las 00:25 y las 02:00, bajo la intervención identificada como M-1045.

El conductor salió por sus propios medios

Al arribar al lugar, la dotación de Bomberos constató que la camioneta se encontraba completamente invertida sobre el techo. El único ocupante del rodado logró salir por sus propios medios antes de la intervención de los equipos de emergencia.

Una ambulancia que se encontraba en el lugar brindó asistencia preventiva al ocupante. Según la información oficial, la atención médica se realizó como medida de precaución tras el vuelco.

No se informó que otras personas hayan resultado involucradas en el incidente.

Bomberos realizaron tareas para evitar riesgos

Luego de verificar la situación, los efectivos de la División Cuartel 4° llevaron adelante las maniobras de seguridad correspondientes sobre el vehículo.

Entre las principales tareas realizadas estuvo el corte de los cables del acumulador de energía, es decir, de la batería de la camioneta. La intervención tuvo como objetivo neutralizar posibles riesgos derivados del sistema eléctrico del rodado, como un cortocircuito o un eventual foco ígneo.

La medida forma parte de las tareas preventivas habituales ante este tipo de siniestros, especialmente cuando un vehículo queda volcado y existe la posibilidad de daños en sus componentes eléctricos.

Intervención conjunta en la Ruta 281

El procedimiento se realizó de manera coordinada entre Bomberos, personal de la Comisaría local y la guardia médica que acudió al lugar.

Una vez completadas las tareas preventivas y asegurada la escena del incidente, se mantuvo la zona bajo control de los equipos intervinientes para evitar nuevos riesgos sobre la ruta.

Finalizado el operativo, la comisión de Bomberos regresó a la unidad operativa sin registrarse novedades tanto en el personal como en el material utilizado durante la intervención.