Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un impactante video registrado en Santa Cruz muestra el momento exacto en que un camionero de la empresa Andreani pierde el control de su vehículo debido a las severas deformaciones de la Ruta Nacional N°3, un tramo denunciado desde hace tiempo por transportistas que circulan por la Patagonia.

A pesar del violento zigzag y del inminente riesgo de colisión con otro camión que venía de frente, el conductor logró evitar una tragedia y salió completamente ileso.

El despiste que volvió a exponer el deterioro de la Ruta 3

El incidente ocurrió este jueves, cuando un camión Iveco quedó fuera de control al atravesar un sector con profunda ondulación en la calzada. Tras varios segundos de maniobras extremas, el vehículo terminó detenido sobre la banquina, sin causar daños materiales.

La situación reavivó el reclamo por la falta de mantenimiento en una de las rutas más importantes para el transporte de cargas en el sur del país.

La División Unidad Operativa Tres Cerros acudió rápidamente al lugar para asistir al chofer y asegurar la zona. El Sargento Figueroa encabezó las tareas iniciales, utilizando herramientas especializadas para liberar el camión y prevenir nuevos incidentes en un tramo donde el tránsito pesado es constante.

Otros camioneros que pasaban por el sector también se detuvieron para colaborar, ayudando a liberar los seguros y acoples de frenos, un gesto que volvió a demostrar la solidaridad habitual entre trabajadores de ruta.

El video que se viralizó en redes

Horas después del hecho, una vecina de Santa Cruz, Carmen Aguilar, publicó el video que muestra cómo el camión comienza a zigzaguear, invade el carril contrario y queda atravesado justo cuando otro transporte circulaba en dirección opuesta.

El segundo camionero logró disminuir la velocidad y frenar a tiempo, evitando un impacto que podría haber sido fatal. Mientras que el vehículo que cruza momentáneamente de carril y finalmente termina derrapando hacia la banquina.

“La ruta en el sector Tres Cerros… Santa Cruz. Gracias a Dios no hubo fallecidos. ¡A cuidarse los turistas!”, escribió la mujer al compartir las imágenes que rápidamente se viralizaron.

Preocupación por el estado de la calzada

Transportistas que recorren habitualmente el tramo entre Santa Cruz y Chubut vienen advirtiendo sobre las deformaciones, ondulaciones y sectores con desgranamiento del pavimento. El caso volvió a poner el foco sobre la necesidad urgente de obras de reparación y mantenimiento.

La Policía de Santa Cruz reiteró el pedido de extrema precaución al circular por la zona, especialmente para vehículos pesados, ya que el deterioro de la ruta continúa representando un riesgo para quienes transitan diariamente.