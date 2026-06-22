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La tranquilidad de la madrugada en Río Gallegos se vio abruptamente interrumpida por un grave episodio de violencia ocurrido en una vivienda ubicada sobre la calle Alberdi al 1200, donde un hombre de 35 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca por un sujeto que, según las primeras investigaciones, había llegado al lugar buscando a otra persona.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el hecho se registró alrededor de la 1:40 de este lunes, cuando el Centro de Despacho y Monitoreo recibió un llamado alertando sobre una persona lesionada con un arma blanca. De inmediato se dispuso la intervención de efectivos policiales y personal sanitario.

Al arribar al domicilio, los uniformados encontraron a la víctima tendida en el suelo con una profunda herida cortopunzante en la zona del tórax. La gravedad de la lesión obligó a solicitar asistencia médica urgente y el hombre fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Regional de Río Gallegos.

Las primeras actuaciones permitieron reconstruir parte de la secuencia que derivó en el sangriento episodio. De acuerdo con el relato brindado por la propia víctima a los investigadores, minutos antes del ataque un hombre desconocido se presentó en la vivienda preguntando por una persona determinada. Sin embargo, al recibir una respuesta negativa comenzó a mostrarse cada vez más alterado.

La situación escaló rápidamente cuando el sujeto provocó daños en una de las ventanas del inmueble, generando momentos de tensión entre quienes se encontraban en el lugar. Según indicó el herido, decidió salir de la vivienda para intentar calmar la situación y evitar mayores destrozos. Fue entonces cuando el agresor extrajo un arma blanca y le asestó una puñalada en el pecho antes de escapar a toda velocidad.

Al momento del hecho, la víctima estaba acompañada por un amigo que presenció parte de la secuencia y aportó datos relevantes para la investigación que ahora lleva adelante la Justicia.

Mientras los médicos trabajaban para estabilizar al herido, personal especializado de la División Criminalística realizó las pericias correspondientes en el lugar del ataque con el objetivo de recolectar pruebas y reconstruir con precisión la mecánica de los hechos.

Horas después, fuentes médicas confirmaron que la puñalada había provocado una perforación pulmonar, una lesión de extrema gravedad que obligó a intervenir quirúrgicamente al paciente.

Aunque oficialmente no se brindaron detalles sobre su evolución, trascendió que el hombre permanecía internado bajo atención especializada y monitoreo constante. La gravedad de la herida da cuenta de la violencia del ataque y de las consecuencias que pudo haber tenido el episodio si la asistencia médica no hubiera llegado con rapidez.

Un agresor prófugo y una investigación en marcha

Por estas horas, la principal preocupación de los investigadores es dar con el paradero del agresor. Diversas diligencias se encuentran en marcha para identificarlo y establecer con exactitud cuál era el motivo que lo llevó hasta la vivienda.

Los investigadores intentan determinar si el atacante conocía a alguna de las personas vinculadas al domicilio o si efectivamente se trató de una confusión que terminó desencadenando una agresión de extrema violencia.

La causa quedó bajo la órbita de la Justicia provincial, que analiza testimonios, pericias y otros elementos probatorios para avanzar en la identificación del responsable.