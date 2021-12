Volvieron a "escrachar" a Daniel Conte: chocó y quiso darse a la fuga

Daniel Osvaldo Conte ya es conocido en Río Gallegos por protagonizar una serie de hechos bochornosos desde aquel junio del 2020 cuando, estando él hospedado en el Hotel Patagonia, su pareja le destrozó el automóvil que tenía estacionado afuera.

En esa ocasión, se había peleado con su prometida y estaba pasando una noche con otra mujer en el lujoso hotel. Hasta allí llegó su pareja, Jessica Moskalink, quien, al ver su coupe roja estacionada, le destruyó el parabrisas, luneta y vidrios laterales con una pala parrillera.

Desde aquella vez, se conoció que Conte tiene antecedentes de violencia de género. Incluso en diciembre del 2020 había sido denunciado por atacar el auto y la casa de una mujer.

'Le destruyó el auto a palazos'. Tapa de LOA del 19 de junio del 2020.

En las últimas horas, fue "escrachado" en Facebook otra vez, esta vez por chocar a una mujer y darse a la fuga. "Este hdp que otra vez hace de las suyas nos chocó ayer y se quiso dar a la fuga, venía un pedo (sic)", escribió la denunciante.

"El test de alcoholemia le dio 1.39", aseguró y agradeció que "por suerte no pasó a mayores y lo pudimos hacer parar". "Hasta que no llegues a matar no paras", apuntó furiosa.

Conte ha estado involucrado en diversos delitos, incluso ha sido detenido por falsificar certificados médicos con el sello robado de una psiquiatra, entre otros tantos casos más