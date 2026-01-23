Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incendio de importantes dimensiones afectó una vivienda ubicada en la intersección de Pasteur y Pasaje Méndez, en el centro de Río Gallegos, y demandó un amplio operativo de extinción que se extendió durante la noche del jueves.

Cerca de las 22:30, personal de la División Cuartel Central acudió al lugar tras recibir el alerta. Ante la magnitud del foco ígneo, se desplegó un trabajo conjunto que incluyó la participación de la División Cuartel Uno y el apoyo de un camión cisterna de la Municipalidad.

Amplio despliegue de bomberos por un incendio céntrico.

Debido a la complejidad de la estructura, los bomberos utilizaron tres líneas de ataque, con mangueras de 45 y 38 milímetros, para controlar y enfriar el inmueble, que no contaba con servicios básicos al momento del siniestro.

Una vez finalizadas las labores de extinción, se dio intervención a la División Pericias con el fin de establecer el origen del incendio. En el operativo trabajaron la Jefatura del Cuartel Central, efectivos de la Comisaría Segunda, personal del Cuartel 1 de Bomberos y el Departamento de Emergencia Social de la Municipalidad de Río Gallegos.

