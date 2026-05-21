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Una noche de tensión y preocupación se vivió este miércoles en Río Gallegos luego de que un incendio de grandes dimensiones consumiera por completo una vivienda ubicada sobre calle Gandhi al 1200, en un sector residencial de la ciudad.

Según pudo saber La Opinión Austral, el siniestro movilizó a personal de la División Cuartel 19° y del Cuartel Central, que trabajaron de manera coordinada durante varios minutos para evitar que las llamas se propagaran hacia propiedades linderas y provocaran una tragedia mayor.

El alerta se registró alrededor de las 20:10 horas, cuando se informó sobre un incendio declarado en una vivienda de aproximadamente 40 metros cuadrados construida con materiales ligeros, principalmente chapa y madera.

Al arribar al lugar, las dotaciones se encontraron con un escenario crítico: el fuego ya se encontraba completamente generalizado y avanzaba rápidamente sobre toda la estructura.

La intensidad de las llamas y el tipo de construcción generaron un riesgo importante debido a la velocidad con la que el fuego podía expandirse, algo frecuente en viviendas precarias o edificadas con materiales altamente combustibles.

Un bombero combatiendo las llamas. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Frente a esa situación, el personal del Cuartel 19° inició de inmediato las tareas de combate mediante una línea de ataque directa, mientras que desde el Cuartel Central se reforzó el operativo con apoyo logístico y humano.

Los bomberos desplegaron además una línea de 38 milímetros destinada al enfriamiento de sectores críticos para evitar nuevos focos y contener la temperatura generada por el incendio.

Las maniobras permitieron liberar el humo acumulado y facilitar la ventilación de gases calientes, una tarea fundamental para mejorar las condiciones de trabajo de los rescatistas y evitar explosiones o derrumbes internos.

Otro de los puntos clave del operativo fue la intervención de la unidad cisterna del Cuartel Central, encargada de garantizar el suministro permanente de agua y el reabastecimiento continuo de las líneas de ataque desplegadas en el lugar.

El trabajo coordinado permitió finalmente controlar las llamas y evitar que el incendio alcanzara viviendas cercanas, en una zona donde las construcciones suelen encontrarse a escasa distancia unas de otras.

Afortunadamente, al momento del siniestro el inmueble estaba deshabitado, por lo que no se registraron personas heridas ni víctimas fatales.