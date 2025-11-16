Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Cuartel 10 de Bomberos de Gobernador Gregores activó su protocolo de emergencia tras un vuelco ocurrido este miércoles sobre la Ruta Nacional N°40, a unos 70 kilómetros de la localidad.

El incidente involucró a un vehículo todoterreno que, por causas que aún se investigan, terminó volcado a un costado de la calzada. Al llegar, el personal bomberil trabajó junto a médicos para asistir a una persona lesionada y poder trasladarla al hospital.

Lamentablemente, otro ocupante del rodado perdió le vida en el incidente vial. Intervino la comisaría local y se abrió una causa de oficio para investigar lo sucedido.

Leé más notas de La Opinión Austral