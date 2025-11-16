Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Cuartel 10 de Bomberos de Gobernador Gregores activó su protocolo de emergencia tras un vuelco ocurrido este miércoles sobre la Ruta Nacional N°40, a unos 70 kilómetros de la localidad.
El incidente involucró a un vehículo todoterreno que, por causas que aún se investigan, terminó volcado a un costado de la calzada. Al llegar, el personal bomberil trabajó junto a médicos para asistir a una persona lesionada y poder trasladarla al hospital.
Lamentablemente, otro ocupante del rodado perdió le vida en el incidente vial. Intervino la comisaría local y se abrió una causa de oficio para investigar lo sucedido.
Turistas belgas protagonizaron un vuelco en la Ruta 40: un hombre murió y una mujer resultó herida
