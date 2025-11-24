Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Del 19 al 21 de noviembre en Punta Arenas, Chile, tuvo lugar una nueva edición de los Juegos Binacionales de la Para Araucanía Magallanes 2025, donde Santa Cruz dijo presente con una delegación de 30 personas entre deportistas, cuerpo técnico y personal de la Secretaría de Deportes.

Los Juegos Binacionales reunieron más de 500 deportistas con discapacidad de las provincias de Río Negro, La Pampa, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén y Chubut, en representación de Argentina; y de las regiones de Ñuble, Magallanes, Aysén, Bío Bío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, por Chile.

En esta edición, la delegación santacruceña estuvo integrada por Lautaro Bosio, Ángela Carruman, María Vásquez y Jesica Zárate de Pico Truncado, Kevin Forestier, Benjamín Ramírez y Vilma Muñoz de Río Gallegos, Andrés Catrileo, Jesús Juaniquina y Tobías Latosinski de Puerto Deseado, Zoe Cabrera de Comandante Luis Piedra Buena y Bianca Arzest de Puerto San Julián.

Conformaron el cuerpo técnico Camila Herrera de Puerto San Julián, Dana Miller de Río Gallegos, Elías Ramos de Pico Truncado y Alfredo Ibáñez de Puerto Deseado. El equipo de natación estuvo integrado por Enzo Tirachini y Rocío Calisto de Puerto Deseado, José Ulloa y Milagros Alonso de Río Gallegos, Cristóbal Campaña de Pico Truncado, Brenda Encina y Nazarena Bórquez de Perito Moreno y Milagros Vega de Comandante Luis Piedra Buena. Conformaron el cuerpo técnico Natalia Tejedor de Perito Moreno, Mauro Peralta de Puerto Deseado y Eliana Carrazco de Río Gallegos. Las pruebas de atletismo se desarrollaron en el Estadio Fiscal Antonio Ríspoli mientras que las de natación tuvieron lugar en la piscina fiscal de Punta Arenas. Como resultado de su participación, la delegación de Santa Cruz obtuvo un total de 58 medallas, 41 de oro, 13 de plata y 4 de bronce.

MEDALLERO

Atletismo

Vilma Muñoz: 1° puesto en 100m.

Zoe Cabrera: 1° puesto en 400m.

Benjamín Ramírez: 1° puesto en 100m.

Kevin Forestier: 1° puesto en 200m.

Lautaro Bossio: 1° puesto en lanzamiento de jabalina.

Bianca Arzest: 2° puesto en 800m y 1° puesto en lanzamiento de jabalina.

María Vásquez: 1° puesto en lanzamiento de disco y de jabalina.

Vanesa Carruman: 1° puesto en lanzamiento de disco.

Andrés Catrileo: 1° puesto en lanzamiento de disco y de jabalina.

Jesús Juaniquina: 2° puesto en 800m.

Natación

Cristóbal Campaña S4: 1° puesto en 100m espalda y en 50m libre.

Milagros Alonso S14: 1° puesto en 100m libre, en 200 m libre y 100 m mariposa.

Milagros Vega S9: 1° puesto en 200m libre y 50m espalda.

José Ulloa S12: 1° puesto en 100m libre, en 50m y 25m libre.

Leandro Barrientos S14: 1° puesto en 200m libre y en 50m pecho y 2° en 50m mariposa.

Enzo Tirachini S2: 1° puesto en 50m y 25m libre.

Leandro Barrientos S14: 1° Puesto en 50m pecho y 2° Puesto en 50m mariposa.

Rocío Calisto S14: 1° puesto en 50m Mariposa y 2° en 25m libre.

Brenda Encina S7: 2° puesto en 25m libre y 100m espalda y 3° en 50m espalda.

Nazarena Bórquez S14: 2° puesto en 25m pecho y 3° en 50m pecho.

1 de 25 | 2 de 25 | 3 de 25 | 4 de 25 | 5 de 25 | 6 de 25 | 7 de 25 | 8 de 25 | 9 de 25 | 10 de 25 | 11 de 25 | 12 de 25 | 13 de 25 | 14 de 25 | 15 de 25 | 16 de 25 | 17 de 25 | 18 de 25 | 19 de 25 | 20 de 25 | 21 de 25 | 22 de 25 | 23 de 25 | 24 de 25 | 25 de 25 |