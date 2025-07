Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La incertidumbre se apodera de los 5.200 trabajadores de Vialidad Nacional en todo el país, incluyendo a las 160 familias santacruceñas que podrían quedar sin empleo, tras la publicación de un decreto que modifica la estructura del organismo sin especificar cómo se garantizará el mantenimiento de las rutas ni el destino del personal.

Jaqueline Bórquez, delegada del gremio de Vialidad Nacional, expresó la preocupación en una entrevista con LU12 AM680 Radio Río Gallegos, alertando sobre el grave estado de la infraestructura vial y la falta de apoyo de las autoridades provinciales.

Las rutas del Mercosur y otras concesiones privadas “nunca habían sido mantenidas“.

Recordó que, si bien se habla del 50% de las rutas nacionales en mal estado, la responsabilidad no recae solo en Vialidad Nacional. Subrayó que las rutas del Mercosur y otras concesiones privadas “nunca habían sido mantenidas” cuando se les quitaron las licencias en febrero, a pesar de haberse “llevado toda la plata”.

“Los privados nunca hicieron eso, se llevaron toda la plata y no mantuvieron nuestras rutas. Entonces, ahora tenemos más de 13.000 km ahí en esa zona en mal estado”, enfatizó Bórquez. Si bien reconoció que la supervisión y las inspecciones también son parte del problema, la delegada defendió el trabajo de sus compañeros, quienes con “lo poco que tienen” están intentando mantener esas rutas.

Futuro incierto

La mayor preocupación es la falta de claridad sobre el futuro de los trabajadores. El decreto solo menciona que el personal “va a seguir con sus funciones y tareas, mientras tanto se lleva a cabo el traspaso a las dos agencias que supuestamente van a crear“.

Sin embargo, no hay un anexo que especifique si los trabajadores serán desvinculados, si formarán parte de estas nuevas agencias, ni cuántos de ellos serán reubicados. “No tenemos certezas, nadie nos dice en realidad qué es lo que van a hacer con todos los agentes, los 5.200 que somos a nivel nacional”, lamentó.

Demandaron al Gobernador Claudio Vidal que brinde apoyo político a todos los estatales nacionales.

A pesar de la incertidumbre laboral, los trabajadores viales de Santa Cruz han decidido continuar con el plan invernal, crucial para garantizar la transitabilidad en la provincia durante las bajas temperaturas. “Mis compañeros decidieron seguir con el plan, seguir trabajando, aún cuando hoy estamos con este clima”, afirmó Bórquez, destacando el compromiso del personal que permanece en la ruta.

La delegada también se refirió a la logística de los insumos, mencionando que la sal se está buscando a Pampa de Salamanca, una licitación de la gestión anterior que obligó a ir hasta San Antonio Oeste, en un proceso que implica una compleja logística, cuando antes era posible que la sal fuera entregada directamente en Santa Cruz.

Pedido de apoyo

Bórquez detalló la reunión que mantuvieron con el gobernador Claudio Vidal. “Lo primero que nos dijo es que no se podía hacer cargo de las rutas y mucho menos del plantel del 23° distrito“, señaló, expresando que no era lo que buscaban, sino “el apoyo de él como gobernador de la provincia y que esté a la cabeza de la lucha de todos los organismos nacionales”.

La delegada hizo hincapié en que no solo Vialidad Nacional está en peligro, sino también otras instituciones fundamentales como el INTA, ANSES, PAMI y el Banco Nación. Recordó que el Frente Sindical había solicitado una reunión con el gobernador el año pasado para anticipar y articular acciones ante la inminente situación. “La verdad es que mucho no dijo y esperamos que todos los políticos estén a la altura de las circunstancias en estos momentos, porque la verdad es que estamos bastante complicados los organismos nacionales”, expresó Bórquez.

Respecto al diálogo con el presidente de Vialidad, Giovany Albea, Bórquez relató: “Él nos llamó a los gremios y nos dijo que estemos tranquilos, que tratemos de tranquilizar a nuestra gente”. Sin embargo, la respuesta de la delegada fue contundente: “Mira, cuando tenés en riesgo tu puesto laboral, ¿cómo querés que yo le pida tranquilidad a mis compañeros? Es imposible eso”.

La delegada finalizó con una crítica directa: “Venimos hace un año y medio con incertidumbre de no saber qué pasaba con nuestra institución, ahora nos disuelven y vos me estás diciendo que me quede tranquila, mientras su referente, Jaime Guzmán, aplaude lo que hace el Presidente”.