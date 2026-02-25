Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras varios días de negociaciones institucionales, el Gobierno de Santa Cruz y la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) trabajan en un acuerdo para garantizar el inicio de clases el próximo martes 3 de marzo. Si bien el inicio del ciclo lectivo 2026 fue establecido oficialmente para el viernes 27 de febrero, el gremio docente confirmó su adhesión al paro nacional convocado para ese día y también para el lunes 2 de marzo, lo que reconfigura el arranque efectivo de las clases en la provincia.

El Ejecutivo provincial envió una nota formal con el objetivo de dar continuidad al diálogo que se mantuvo de manera permanente y encauzar el comienzo del ciclo lectivo en un marco de previsibilidad para la comunidad educativa.

En ese marco, el Gobierno se comprometió a garantizar la totalidad de los puestos de trabajo docente bajo modalidad resguardo y a abonar el salario íntegro correspondiente al mes de marzo. Asimismo, se acordó avanzar durante marzo en subcomisiones laborales para revisar las Plantas Orgánicas Funcionales y reorganizar los ofrecimientos públicos de cargos y horas cátedra, priorizando a quienes se encontraban en situación de resguardo.

Por otra parte, el Ejecutivo reconoció el complejo escenario económico que atraviesa la provincia, marcado por la caída de ingresos por coparticipación y la eliminación de programas nacionales. No obstante, remarcó que no habrá congelamiento salarial y anticipó la apertura de mesas paritarias durante marzo para continuar la discusión salarial.

ADOSAC suspende el paro local pero adhiere a medidas nacionales

Pese al acuerdo alcanzado con el Gobierno provincial y la suspensión de las medidas de fuerza locales previstas, ADOSAC ratificó su adhesión a los paros nacionales convocados para el viernes 27 de febrero y el lunes 2 de marzo.

El 27 de febrero el gremio se sumará a la jornada de lucha convocada por la CTA, en rechazo a la reforma laboral, en defensa de la Ley de Glaciares y en protección de los salarios. En tanto, el 2 de marzo adherirá al paro nacional convocado por CTERA en defensa de la educación pública.

La decisión fue adoptada durante el Congreso Extraordinario del sindicato, donde también se definieron las principales reivindicaciones que la organización llevará a la mesa de negociación paritaria con las autoridades educativas provinciales.

Entre los principales planteos de ADOSAC se encuentran el pase a cuarto intermedio de los actos públicos de ofrecimiento de cargos y horas cátedra, la garantía del pago íntegro del salario de marzo para todo el personal docente y la derogación de la Resolución 312/26, el Acuerdo 716/25 y las últimas plantas funcionales aprobadas.

El sindicato también exige el sostenimiento de todos los puestos de trabajo para el ciclo lectivo 2026 tomando como referencia la estructura educativa del año 2024, el resguardo laboral para docentes con enfermedades crónicas, trabajadores en tareas pasivas o próximos a jubilarse, y la creación de nuevos cargos como preceptoras únicas en jardines, parejas pedagógicas y equipos interdisciplinarios.

En el plano salarial, reclama una recomposición de los ingresos que incluya la aplicación de la cláusula gatillo en la paritaria de marzo y la devolución de descuentos considerados ilegales por la organización.