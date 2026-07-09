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La negociación paritaria del sector docente tuvo un nuevo capítulo con la firma del Acta N° 07, mediante la cual la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) aceptó formalmente la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial, decisión que permitió dar por concluida la conciliación obligatoria que se encontraba vigente.

La audiencia se desarrolló en la sede del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz con la participación de representantes del Consejo Provincial de Educación (CPE), ADOSAC, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la autoridad laboral.

La definición del sindicato no sorprendió. Horas antes, el Congreso Provincial Extraordinario de ADOSAC, máxima autoridad del gremio, había resuelto tomar “a cuenta“ la propuesta integral del Poder Ejecutivo, una decisión que reconoció avances en la negociación, aunque dejó en claro que las demandas de la docencia aún no están plenamente satisfechas.

ADOSAC decidió aceptar a cuenta el aumento. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL).

En ese sentido, durante la audiencia los representantes gremiales dejaron asentado que la aceptación no implica conformidad con el procedimiento utilizado por el Ejecutivo, al cuestionar que la oferta salarial fuera liquidada e impuesta cuando el sindicato todavía desarrollaba el proceso interno de consulta con sus filiales y el Congreso Provincial.

Además, ADOSAC reiteró que las 14 filiales coincidieron en que la propuesta debe ser mejorada porque continúa siendo insuficiente para que los salarios docentes superen la línea de pobreza.

Los reclamos que siguen vigentes

Durante la reunión, el gremio dejó expresamente planteadas las demandas que continuará impulsando en la negociación colectiva.

Entre ellas figuran una recomposición salarial que permita superar la línea de pobreza con cláusula gatillo permanente; la convocatoria inmediata a la Comisión Técnica para discutir el proyecto pedagógico presentado por el sindicato; un cronograma preciso para la devolución de los días descontados; el pago del título en el segundo cargo; la creación de cargos en Educación Especial; inversiones en infraestructura escolar; la normalización de la Caja de Servicios Sociales y el mantenimiento de las guardias mínimas durante el receso invernal.

Con la aceptación formal de ADOSAC, las partes dejaron plasmado en el Acta el esquema salarial ya anunciado por el Gobierno provincial.

Por su parte, AMET también manifestó que la propuesta representa un avance, aunque sostuvo que sigue siendo insuficiente para resolver los problemas estructurales del sector técnico. Entre otros puntos, insistió en el reconocimiento del título en el segundo cargo, la restitución del FONID, la derogación del Acuerdo 716/25 y la creación de cargos necesarios para la modalidad.

Qué contempla el acuerdo

Con la aceptación formal de ADOSAC, las partes dejaron plasmado el esquema salarial ya anunciado por el Gobierno provincial:

3% de incremento para junio.

para junio. 10% para julio .

. 1% en agosto , junto con la primera devolución de los descuentos por días de paro.

, junto con la primera devolución de los descuentos por días de paro. 1% en septiembre .

. 1% en octubre , con la segunda devolución de los descuentos.

, con la segunda devolución de los descuentos. 1% en noviembre .

. Reapertura de la discusión salarial en diciembre.

El acta también incorpora otros compromisos asumidos por el Ejecutivo, entre ellos la conformación de una Comisión Técnica integrada por el Ministerio de Economía, el Consejo Provincial de Educación y ADOSAC para elaborar una propuesta de implementación de distintos reclamos laborales y pedagógicos durante el segundo semestre del año.

Los referentes de AMET, con el secretario general, Gustavo Basiglio a la cabeza (en el medio de la foto).

Asimismo, las partes acordaron que la primera reunión de esa comisión se realizará luego del receso invernal, en el marco de la subcomisión laboral prevista para el 13 de agosto.

Se levantó la conciliación obligatoria

Finalmente, la autoridad laboral dejó constancia de que, al haberse alcanzado un acuerdo entre las partes, la conciliación obligatoria quedó sin efecto desde la firma del acta.

De esta manera, el conflicto docente ingresa en una nueva etapa, con un acuerdo salarial formalizado pero con una agenda de reclamos que ADOSAC anticipó que continuará impulsando en las próximas mesas paritarias y técnicas, al considerar que la mejora salarial aceptada constituye un avance, aunque todavía no alcanza para resolver el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.