El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, destacó que la tradicional vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, de la que participó, representó “un espacio que nos recuerda que, aún con miradas distintas, hay fechas y valores que nos unen como argentinos“.

Así lo expresó en la víspera del 9 de Julio a través de sus redes sociales. “Hay lugares que trascienden el paso del tiempo y se convierten en símbolo de una Nación. La Casa Histórica de Tucumán es uno de ellos”, comenzó escribiendo.

El gobernador Claudio Vidal en el acto por el 9 de Julio en Tucumán.

A continuación, remarcó que “aquí, hace 210 años, nuestros próceres tomaron la decisión de declarar la Independencia y comenzar el camino de una Argentina libre, soberana y dueña de su propio destino”.

El mandatario provincial también resaltó la participación del presidente Javier Milei y de otros gobernadores de distintas provincias en lo que llamó una “vigilia histórica”.

Al finalizar su mensaje, expresó: “Que el legado de quienes hicieron posible nuestra Independencia nos inspire a seguir trabajando, con responsabilidad y compromiso, por una Argentina cada día más fuerte y con un futuro de crecimiento para todo”, y concluyó con la consigna: “¡Viva la Patria!“.