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Este lunes el Congreso Extraordinario de la ADOSAC (Asociación Docentes del Estado) determinó una medida de fuerza que se extenderá del martes 28 al jueves 30 de abril, en reclamo de apertura de la negociación salarial en paritarias, además del reclamo de estabilidad laboral.

Según indicaron en un comunicado subido a las redes sociales, el Gobierno provincial suspendió las reuniones de la subcomisión laboral, herramienta de discusión para la cual el Ejecutivo (incluido el CPE) “se había comprometido” a trabajar junto a ADOSAC. El objetivo de estos encuentros, según el sindicato, era lograr que cientos de maestros de Santa Cruz puedan transitar el año sin incertidumbre laboral.

Desde la ADOSAC enfatizaron que han insistido en todas las reuniones -algunas de las cuales fueron públicas- en la creación de una normativa que alcance a todos los educadores, para que no dependan de una prórroga y cuenten con estabilidad laboral definitiva. Esta última vence el 30 de abril; si no se renuevan los resguardos, cientos de docentes perderían total o parcialmente sus puestos de trabajo.

Al mismo tiempo, manifestaron que el CPE nunca trató el proyecto presentado por la entidad, el cual busca asegurar los puestos de trabajo a futuro y otorgar una mayor calidad educativa.

Paritaria salarial

El gremio también advirtió que, llegando al quinto mes del año y en vísperas del Día del Trabajador, el Gobierno de Santa Cruz no ha convocado a paritarias, instancia considerada clave para la negociación salarial en un contexto inflacionario. Según datos difundidos, la inflación acumulada al primer trimestre es del 9,4% y se espera que supere el 12% durante abril.

Por todo lo anterior, y ante “la intención de concretar un ajuste que recae sobre los trabajadores y la educación”, ADOSAC volvió a advertir que se profundizará el conflicto si el gobierno persiste en su intención de dejar caer cientos de puestos de trabajo.

De esta forma, este lunes 27 de abril, ADOSAC sesionó en Congreso Extraordinario, donde adoptó las medidas bajo las consignas “ningún docente sin trabajo, paritarias ya y aumento salarial”.

En ese marco, el Congreso resolvió un paro por 72 horas para los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de abril. La medida responde, según indicaron, a la falta de convocatoria a paritarias, la ausencia de aumentos salariales y la inexistencia de garantías de estabilidad laboral para los docentes de Santa Cruz.

Un conflicto que se profundiza en 2026

El conflicto docente en Santa Cruz se ha sostenido a lo largo de 2026 con reiterados reclamos por recomposición salarial y condiciones laborales. Desde el inicio del ciclo lectivo, ADOSAC ha denunciado demoras en las convocatorias a paritarias, así como la falta de avances en acuerdos que permitan recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación.

A esto se suma la preocupación por la estabilidad laboral de docentes que dependen de prórrogas administrativas para mantener sus cargos, situación que el gremio viene señalando como estructural. La falta de tratamiento de propuestas presentadas por el sindicato y la interrupción de espacios de diálogo profundizaron el malestar, derivando en nuevas medidas de fuerza y en la continuidad de un escenario de tensión con el Gobierno provincial.