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En el marco del conflicto docente que atraviesa a Santa Cruz, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) llevó adelante este miércoles una vigilia y movilización sobre la Ruta Nacional Nº 3, en el acceso norte de Caleta Olivia, en reclamo por la reapertura de la paritaria salarial y mejoras laborales para el sector educativo.

La protesta se desarrolla luego de que el Gobierno provincial dictara la conciliación obligatoria el pasado lunes, en un intento por frenar las medidas de fuerza impulsadas por el gremio docente. Sin embargo, desde ADOSAC ratificaron el malestar existente entre los trabajadores de la educación y aseguraron que el conflicto continúa sin respuestas concretas.

Durante la manifestación, el secretario general del gremio, César Alegre, expresó que la situación salarial de los docentes “es insostenible” y afirmó que actualmente un docente ingresante percibe un salario de 1.248.000 pesos, mientras que la canasta de pobreza supera los 1.800.000 pesos.

“Perdimos un 12,3% frente al IPC hasta abril y seguimos por debajo de la línea de pobreza. Nos faltan más de 600 mil pesos para alcanzar esa canasta mínima”, sostuvo el dirigente sindical.

Cesar Alegre, secretario general de ADOSAC. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Reclamo salarial y pedido de reapertura de paritarias

Alegre remarcó que la principal exigencia del gremio es la convocatoria urgente a una nueva negociación salarial. Según indicó, la medida de fuerza de 96 horas que lleva adelante ADOSAC está supeditada a tres puntos centrales: la devolución de descuentos por días de paro, el llamado a paritaria y una discusión “seria” sobre las propuestas presentadas por el sindicato.

“¿Para qué llaman a una conciliación obligatoria si nos podrían citar directamente a paritaria?”, cuestionó el dirigente.

En paralelo, explicó que el reclamo docente no se limita únicamente a lo salarial, sino que también incluye demandas vinculadas a las condiciones laborales y a la calidad educativa en las escuelas santacruceñas.

Críticas al Consejo Provincial de Educación

Durante su intervención, el titular de ADOSAC apuntó contra el Consejo Provincial de Educación por presuntos incumplimientos de acuerdos firmados anteriormente.

“Nos sentamos a negociar en marzo, hubo un acta homologada y no se cumplieron compromisos vinculados a titularizaciones, estabilidad laboral y creación de cargos”, aseguró.

Asimismo, indicó que el gremio impulsa propuestas relacionadas con la creación de equipos interdisciplinarios, parejas pedagógicas y cargos en educación especial, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento a estudiantes y mejorar las condiciones de enseñanza.

En ese sentido, Alegre sostuvo que el sistema educativo provincial enfrenta problemas vinculados a la lectura, escritura y matemáticas, y planteó la necesidad de reducir la cantidad de alumnos por aula para mejorar el aprendizaje.

“No estamos pidiendo sostener puestos de trabajo por sostener. Todos los estudios pedagógicos indican que reducir la matrícula mejora la calidad educativa”, afirmó.

El gremio espera la audiencia convocada para este viernes en Río Gallegos. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Apoyo de otros sectores gremiales

La movilización contó además con el acompañamiento de otros sindicatos y organizaciones sociales. Según detalló el dirigente, participaron trabajadores nucleados en ATE, APROSA, judiciales, FENAT y organizaciones sociales, mientras que en Río Gallegos otros sectores realizaron manifestaciones frente al Ministerio de Economía.

“Hay un malestar tremendo porque no se llega a fin de mes”, expresó Alegre al referirse al clima social que atraviesan distintos trabajadores estatales de Santa Cruz.

También señaló que conflictos similares se replican en provincias vecinas como Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro y Neuquén, donde distintos gremios docentes mantienen reclamos salariales y laborales.

La movilización contó con el acompañamiento de sindicatos estatales y organizaciones sociales. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Audiencia de conciliación obligatoria

En el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, el Gobierno provincial convocó a una audiencia entre las autoridades y los gremios docentes para este viernes 22 de mayo a las 10:00 en las oficinas laborales ubicadas en Perito Moreno Nº 41 de Río Gallegos.

La medida establece además el “cese inmediato de las medidas adoptadas”, en referencia a los paros y acciones sindicales que se vienen desarrollando en distintos puntos de la provincia.

Desde ADOSAC confirmaron que participarán del encuentro, aunque manifestaron dudas sobre el cumplimiento de futuros acuerdos.

“Vamos a ir con una propuesta para solucionar los problemas, pero la preocupación de la docencia es con quién estamos negociando, porque se firman actas que después no se cumplen”, concluyó Alegre.