Este sábado, tal como estaba previsto, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), realizó el congreso provincial en la localidad de Perito Moreno, en medio de las reuniones que viene llevando adelante con el Gobierno provincial por temas laborales y salariales. En ese marco, el sindicato decidió asistir a la paritaria del jueves 27 sin medidas de fuerza.

Asimismo, consideraron la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo como “coercitiva” y que “remplaza el verdadero ámbito de diálogo que es la paritaria y por lo tanto se considera improcedente”.

En tanto, le exigieron al Ejecutivo de Santa Cruz “una recomposición salarial acorde a las necesidades de la docencia, manteniendo los puestos laborales, priorizando el fortalecimiento de la educación pública”.

Rechazaron “cualquier política de ajuste que achique y precarice el empleo docente. Entre otras medidas, repudiaron la aplicación del Impuesto a las Ganancias en los sueldos docentes ya que “consideramos que el salario no es ganancia”.

Cabe recordar que el jueves 20 de noviembre se había desarrollado una nueva reunión paritaria entre el Gobierno de Santa Cruz, ADOSAC y AMET, que terminó sin acuerdo. Aunque el Ejecutivo garantizó la estabilidad laboral para el año próximo, no presentó una oferta de recomposición salarial, lo que tensó nuevamente el diálogo con el principal gremio docente de la provincia.

La reunión se había dado en un contexto marcado por medidas de fuerza, conciliaciones obligatorias y un fuerte reclamo gremial por la cláusula gatillo, el salario y la protección de los puestos de trabajo.

Para el Gobierno de la Provincia se trató de “un acuerdo parcial” que se había visto opacado por el rechazo de la mayoría gremial que representa ADOSAC y destacó que la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica manifestó su aceptación a la oferta presentada por el Poder Ejecutivo.

Ante esta situación, el Consejo Provincial de Educación (CPE) destacó que el Gobierno mantendrá el diálogo abierto, y continuará trabajando en las subcomisiones técnicas y laborales.

Y en ese momento señaló que su “prioridad sigue siendo la organización pedagógica y administrativa del sistema educativo, enfatizando la necesidad de que los estudiantes permanezcan en las aulas, y se eviten medidas de fuerza que afecten el normal desarrollo de las clases”.

