En una jornada clave para la negociación del sector educativo, este jueves 20 de noviembre se desarrolló una nueva reunión paritaria entre el Gobierno de Santa Cruz, ADOSAC y AMET, que terminó sin acuerdo. Aunque el Ejecutivo garantizó la estabilidad laboral para el año próximo, no presentó una oferta de recomposición salarial, lo que tensó nuevamente el diálogo con el principal gremio docente de la provincia.

La reunión, que comenzó a las 08:30 en el Ministerio de Trabajo, se dio en un contexto marcado por medidas de fuerza, conciliaciones obligatorias y un fuerte reclamo gremial por la cláusula gatillo, el salario y la protección de los puestos de trabajo.

Para el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz se trató de “un acuerdo parcial” que “se ve opacado por el rechazo de la mayoría gremial que representa ADOSAC” y destacó que la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica manifestó su aceptación a la oferta presentada por el Poder Ejecutivo.

Ante esta situación, el Consejo Provincial de Educación (CPE) destacó que el Gobierno Provincial mantendrá el diálogo abierto, y continuará trabajando en las subcomisiones técnicas y laborales. Señaló que su “prioridad sigue siendo la organización pedagógica y administrativa del sistema educativo, enfatizando la necesidad de que los estudiantes permanezcan en las aulas, y se eviten medidas de fuerza que afecten el normal desarrollo de las clases”.

Desacuerdos

La reunión paritaria dejó expuestas las posiciones contrapuestas entre los gremios y el Ejecutivo. ADOSAC, representado por Miguel Del Plá, César Alegre, Adriana Astolfo, Mónica Galván y Luis Díaz, insistió en que “el conflicto se resuelve con oferta salarial y garantías de protección laboral”. El gremio exigió recomposición salarial para el segundo semestre del 2025 y para todo el 2026; sostener la cláusula gatillo el próximo año; y continuar las paritarias para tratar la reducción de matrícula, creación de cargos —como parejas pedagógicas y preceptoras únicas— y reorganización del sistema educativo.

Además, ADOSAC remarcó la ausencia de la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, en la mesa paritaria.

AMET aceptó los resguardos laborales, pero pidió una mesa salarial urgente

El otro sindicato del sector, AMET, representado por Enrique Lucero Fairchild, valoró poder retomar el espacio de negociación y aceptó la propuesta de resguardo de cargos para 2026 presentada por el Ejecutivo.

Sin embargo, también reclamó con fuerza una discusión salarial inmediata. Entre sus pedidos figuran convocar a una mesa salarial en diciembre para garantizar que un docente ingresante cobre al menos el valor de la canasta básica; recomposición salarial más cláusula gatillo para el 2026; continuidad de cargos y programas como los DAP, coordinadores de trayectorias escolares y capacitaciones del área técnica; y la restitución del FONID y Conectividad, luego trasladados al básico.

AMET solicitó conformar una mesa de trabajo urgente para avanzar en estos puntos.

El Ejecutivo reiteró que no puede afrontar aumentos

En su intervención, los representantes del Gobierno provincial señalaron que ADOSAC anunció medidas de fuerza sin comunicar previamente el resultado de su congreso a la contraparte y que tampoco acató la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo.

Desde el Ejecutivo remarcaron que el 28 de marzo se había firmado un incremento salarial anual actualizado en julio; se otorgaron resguardos laborales, cláusula gatillo y porcentajes de recupero durante el 2025 y que la Provincia “no está en condiciones de afrontar” una nueva recomposición salarial.

Pidieron, nuevamente, el cese de las medidas de fuerza “para garantizar que los estudiantes estén en las aulas”.

ADOSAC respondió: “Los docentes no llegan a fin de mes”

El gremio docente rechazó los dichos del Ejecutivo y aseguró que había informado sus medidas de manera formal. Sostuvo que el Gobierno no puede dictar una segunda conciliación sobre el mismo conflicto, los salarios actuales no permiten “una vida digna” y que mientras se reconoce que el salario es insuficiente, la Provincia “no cuestiona los recortes nacionales como la eliminación del FONID o el regreso del impuesto a las Ganancias”. Además, ADOSAC repudió lo que consideró un “intento punitorio” contra el derecho a la protesta.

Sin acuerdo y con posiciones enfrentadas

La autoridad laboral informó al cierre que, al ser rechazada la propuesta oficial por parte de ADOSAC y aceptada sólo por AMET, la paritaria quedó sin acuerdo por mayoría. La sesión se levantó a las 10:00.

El próximo sábado 22 de noviembre, ADOSAC realizará un Congreso Extraordinario en Los Antiguos para definir los pasos a seguir, mientras que el Gobierno insiste en que el diálogo debe continuar sin medidas de fuerza.

El conflicto docente en Santa Cruz atraviesa uno de sus momentos más sensibles, con la estabilidad laboral garantizada pero sin avances en el punto que más tensión genera: el aumento salarial.