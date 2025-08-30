Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

ADOSAC y AMET ratificaron un nuevo paro provincial para el lunes y martes, en rechazo a los descuentos salariales que el gobierno de Claudio Vidal aplicó este fin de semana al liquidar los haberes de agosto, tal como lo había anunciado para quienes adhirieron a las últimas medidas de fuerza.

ADOSAC aseguró que la decisión oficial “echa más leña al fuego” en un conflicto que, remarcaron, podría resolverse si se convocara a una paritaria salarial urgente. La medida fue votada en el congreso provincial y forma parte del plan de lucha que se viene sosteniendo desde hace varias semanas.

Por su parte, los docentes de las escuelas técnicas adoptaron idénticas medidas. “Veníamos de una conciliación que no tuvo éxito, y luego de esa instancia los compañeros decidieron en asamblea llevar adelante una medida de fuerza”, señaló a LU12 AM680 Gustavo Basiglio. La moción de 48 horas de paro fue la que obtuvo mayoría, aunque dentro del debate también se había planteado la posibilidad de extenderla a tres días

Los docentes y trabajadores estatales por las calles de la ciudad. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Reclamo por salarios y condiciones de trabajo

Los docentes señalan que los sueldos “son de carácter alimentario y no cubren la canasta básica”. A su vez, remarcaron que la discusión no se limita a la cuestión salarial, sino que también abarca la situación edilicia de las escuelas y la necesidad de mayor inversión en infraestructura.

En declaraciones radiales, dirigentes de ADOSAC advirtieron que la falta de mantenimiento en los edificios escolares también genera pérdida de días de clases, lo que agrava el panorama educativo en la provincia.

ADOSAC insiste con la convocatoria a paritaria salarial. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Críticas al Consejo Provincial de Educación

Otro de los puntos de tensión es la relación con el Consejo Provincial de Educación (CPE). Desde ADOSAC cuestionaron a su presidenta, Iris Rasgido, por no presentarse a las reuniones y por anunciar unilateralmente un cronograma de titularizaciones para 2026 sin consulta previa con el gremio.

“Queremos debatir el salario, pero también insistimos en las condiciones edilicias y laborales. Además, se toman decisiones de manera inconsulta que generan incertidumbre entre los docentes”, señalaron referentes de Río Gallegos.

Iris Rasgido, presidenta del CPE, en conferencia de prensa.(Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

Entre los reclamos planteados por AMET aparecen cuestiones estrictamente laborales, como la inclusión del ítem de seguridad para los preceptores de talleres en las escuelas técnicas —un compromiso asumido en acta paritaria en marzo—, la titularización de cargos y la creación de una mesa de carrera docente que hasta el momento no se concretó.

Basiglio también denunció que algunos establecimientos estarían solicitando a directivos listas con nombre, apellido y DNI de los trabajadores que adhieren a los paros. “Pensábamos que esas prácticas no iban a volver, pero esto es un apriete y lo repudiamos”, afirmó. En ese marco, rechazó también los descuentos por días de huelga, medida que ya habría sido aplicada por el Gobierno provincial.

Plan de lucha en continuidad

El conflicto docente en Santa Cruz no da tregua. La semana pasada, el sindicato ya había concretado un paro de 48 horas (jueves y viernes), y habían advertido que si se aplicaban descuentos en los haberes, profundizarían las medidas.

Con esta nueva convocatoria, las clases en la provincia acumularán al menos cuatro días de suspensión en menos de una semana, en un escenario que mantiene en vilo a miles de estudiantes y familias santacruceñas.

Ezequiel Verbes, ministro de Trabajo de Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Gobierno

Recientemente, el ministro de Trabajo de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, que en enero se concretaron “las primeras reuniones y el 28 de marzo logramos acordar algo que nos reclamaban los gremios y nos pidieron un plan de recuperación, un plan de previsibilidad”,.

Verbes precisó que se acordó y aceptó “un incremento que ronda el 42%, con una inflación hasta ahora, mas lo proyectado por el Banco Central, que va a rondar el 27%” en declaraciones a Ahora Calafate.

Señaló que debido al acuerdo los docentes tienen cubierto el aumento de la inflación por la cláusula gatillo. “Pero además, tienen una posición de recupero de 14 puntos sobre el 27% de inflación”, “en dos años, lograron recuperar por encima de la inflación, más de un 100%”, afirmó.