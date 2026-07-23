Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados de Santa Cruz envió a comisiones el proyecto de Emergencia Habitacional, una herramienta impulsada por el Gobierno Provincial para -según se indicó- comenzar a revertir uno de los problemas más sensibles que atraviesan miles de familias santacruceñas.

En ese marco, la diputada Adriana Nieto protagonizó una de las intervenciones más firmes de la sesión, defendiendo la iniciativa y cuestionando con dureza a quienes hoy intentan desacreditarla. La legisladora sostuvo que la problemática habitacional requiere decisiones urgentes y recordó que existen familias que llevan años esperando una respuesta del Estado para acceder a una vivienda digna o regularizar su situación.

Las críticas

“No sean caraduras. La gente no puede esperar más. Hay familias que hace años esperan una solución y quienes hoy critican esta emergencia son los mismos que tuvieron la responsabilidad de resolver este problema y no lo hicieron”, expresó Nieto durante su intervención.

Durante la sesión extraordinaria se decidió pasar el proyecto a comisiones. En la foto, algunos diputados sesionaron por plataforma virtual.

La diputada remarcó que el acceso a la vivienda constituye un derecho fundamental y sostuvo que el Estado tiene la obligación de generar herramientas que permitan comenzar a dar respuestas concretas a quienes durante años permanecieron relegados.

Asimismo, defendió la declaración de la Emergencia Habitacional como un instrumento indispensable para agilizar soluciones, ordenar prioridades y avanzar con políticas públicas orientadas a reducir el déficit habitacional.

Críticas a Pablo Grasso

Durante su exposición, Nieto apuntó especialmente contra el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, por su paso al frente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV).

La legisladora consideró contradictorio que quienes tuvieron bajo su responsabilidad la ejecución de la política habitacional provincial durante años hoy cuestionen una herramienta destinada justamente a comenzar a revertir ese escenario.

El gobierno sostiene que con la emergencia se agilizará la construcción de viviendas.

En ese sentido, recordó que el déficit habitacional no es un problema reciente, sino la consecuencia de años de falta de planificación, obras inconclusas y miles de familias que continuaron esperando respuestas que nunca llegaron.

Desde el bloque oficialista remarcaron que es necesaria la aprobación de la Emergencia Habitacional, porque constituye un paso fundamental para recuperar la capacidad del Estado de intervenir en una problemática que afecta a miles de santacruceños.

Para la legislador la iniciativa servirá para contar con herramientas para acelerar soluciones, optimizar recursos y priorizar la atención de quienes más lo necesitan, en el marco de una política impulsada por el Gobierno de Claudio Vidal para comenzar a revertir años de postergación.