Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El panorama comercial de Santa Cruz continúa mostrando señales de deterioro. Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica de Santa Cruz, aseguró que julio registró una marcada retracción en casi todos los rubros comerciales. Sostuvo que el consumo continúa en descenso, atribuyó la situación al deterioro del poder adquisitivo y reclamó medidas para reactivar la economía y aliviar la presión fiscal sobre las pymes.

Polke advirtió que durante julio se registró una nueva caída de la actividad en prácticamente todos los sectores económicos de la provincia y alertó que la situación podría profundizarse en los próximos meses si no se implementan políticas que impulsen el consumo.

Guillermo Polke: “Lo más alarmante es que no vemos señales de que esta situación vaya a frenarse”. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Entrevistado por Radio LU12 AM680, el dirigente empresario sostuvo que el relevamiento mensual realizado por la entidad refleja una retracción generalizada en rubros como alimentos, servicios, construcción, farmacias, ferreterías, electrónica y calzado.

“Lamentablemente fue una abrupta caída en casi la totalidad de los rubros. Lo que hacemos es ponerle números a una realidad que vemos todos los días cuando caminamos por las calles: comercios que cierran, aumento de la desocupación y familias que pierden su fuente de ingresos”, afirmó.

Una baja que se profundiza

Según explicó Polke, la actividad económica registró una caída interanual del 12,3% respecto de julio del año pasado. Además, señaló que también hubo un retroceso frente al mes anterior, reflejando una tendencia que considera preocupante.

Los datos recopilados por la FESC del mes de julio en Santa Cruz. Fuerte caída interanual.

“Lo más alarmante es que no vemos señales de que esta situación vaya a frenarse. Al contrario, creemos que se puede profundizar porque no advertimos políticas que reactiven la economía cotidiana, la economía del trabajador y de las familias”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó que los indicadores macroeconómicos no se traduzcan en mejoras para el consumo. “Se habla mucho de la macroeconomía, pero esos supuestos beneficios todavía no llegan al comerciante, al empleado ni al ama de casa. La economía real sigue muy golpeada“, remarcó.

Aguinaldo destinado a pagar deudas

Consultado sobre el impacto que suele generar el pago del aguinaldo de mitad de año, Polke aseguró que ese ingreso extraordinario ya no se destina al consumo como ocurría en años anteriores.

“Antes el aguinaldo servía para cambiar un mueble, hacer una mejora en la casa o comprarse ropa. Hoy la gente lo usa para cancelar deudas con tarjetas de crédito o préstamos. Muchos prácticamente ni llegan a verlo porque se lo absorbe automáticamente el sistema financiero“, explicó.

Los cierres de comercios han estado a la orden del día. (FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL).

El titular de la FESC advirtió además que el endeudamiento de las familias alcanzó niveles preocupantes. “La gente no se está endeudando para comprar un auto o construir una casa. Se endeuda para comer, vestirse y pagar los servicios“, señaló.

También cuestionó las elevadas tasas de interés que ofrecen algunas billeteras virtuales y entidades financieras. “Hay plataformas que manejan tasas superiores al 800% anual. Si una persona entra en ese circuito, salir es prácticamente imposible“, afirmó.

Reclamo por la presión de ARCA

Durante la entrevista, Polke coincidió con los cuestionamientos realizados por el presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, Leandro Fadul, respecto de la política de cobro que lleva adelante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

“ARCA ha profundizado el cobro de las deudas que mantienen las empresas y los comercios. Muchas veces los empresarios priorizan pagar los salarios antes que los impuestos, pero después llegan los embargos“, explicó.

La FESC ya viene alertando por el cierre de comercios en Santa Cruz.

Frente a este escenario, indicó que la Federación Económica continúa realizando gestiones junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para impulsar una Ley Nacional de Emergencia Pyme, que contemple, entre otras medidas, la suspensión de los embargos fiscales. “Se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados que incluye ese punto. Ahora habrá que ver si logra convertirse en ley y si no termina siendo vetado por el Poder Ejecutivo“, indicó.

“La única salida es reactivar el consumo”

Finalmente, Polke sostuvo que ninguna medida fiscal será suficiente si no mejora el poder de compra de la población. “Se pueden suspender los embargos durante un tiempo, pero eso no resuelve el problema de fondo. La única manera de que las pymes puedan cumplir con sus obligaciones es que vuelva a haber actividad económica y que el consumidor recupere poder adquisitivo“, concluyó.