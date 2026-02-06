Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Leonardo Wozniak, presidente de la asociación que está al frente del Aeroclub “Walter D’Anna” de El Chaltén, fue entrevistado por LU12 AM680 y brindó detalles de las gestiones que realizan ante el Gobierno de Santa Cruz para mejorar la operatividad del aeródromo.

El objetivo es consolidar el desarrollo de la infraestructura que permita robustecer las operaciones aéreas ante la necesidad que presenta aquella localidad: combatir incendios forestales, garantizar vuelos sanitarios y ofrecer servicios de calidad al turismo internacional.

“Nosotros como asociación venimos trabajando por la creación del aeródromo público, de mejorar la conectividad y la seguridad aérea. Le damos nuestra opinión y nuestro trabajo a los gobiernos provinciales y nacionales para este mejoramiento”, precisó.

“Con los recientes incendios forestales quedó más que demostrada la importancia de la pista. Necesitamos en El Chaltén, e inclusive en todo Santa Cruz, pistas cercanas a los bosques andinos para poder defender esos recursos”, resaltó.

Precisó que la cantidad de incendios forestales está en aumento y una pista tiene que estar a no más de 40 kilómetros del foco para que sea efectiva la operación de los aviones hidrantes.

“Instalamos un tanque australiano de 100.000 litros y el sistema de recarga de agua. Es un momento de invertir y de prevenir para que ante el próximo suceso, que lamentablemente va a ocurrir, estemos listos para frenarlo lo antes posible”, contó en otro orden.

“La defensa de los bosques, la evacuación sanitaria, que es la optimización del sistema hospitalario, y el turismo son los ejes. Es una nueva puerta, un tipo de turismo que hoy no está llegando y es generador de divisas”, resaltó.

Pista

Actualmente, la pista del Aeródromo es de ripio. Sobre este punto, observó que “la superficie es de tierra y para el avión hidrante, que pesa más de 7.000 kilos, es un problema porque va aflojando la pista. Asfaltarla sería el ideal total, pero como medida intermedia se podría aplicar un tratamiento con bichofita o sales“.

“Nos falta el señalamiento diurno, que es la demarcación, y un cerco operativo que impida el acceso de animales. Hoy, cada vez que opera un avión, entramos a revisar que no haya guanacos o piedras grandes. Todo esto se tendría que optimizar”.

“Tuvimos una reunión con la ministra de Gobierno, la Secretaría de Transporte, Infraestructura Aeronáutica y Vialidad. El mensaje parece que llegó y ahora estamos viendo cómo esto baja al lugar para que el próximo incidente nos encuentre preparados”.

“Los montos son muy chicos para el nivel de beneficio y de prevención que va a generar. ¿Cuánto vale la vida que salvaste o haber detenido un incendio antes de que llegue al pueblo?”.

“Hay empresas que están muy interesadas. Recibimos un avión de Ushuaia que quiere conectar ese punto a punto porque hoy no existe. En Calafate y Comodoro Rivadavia hay otras firmas que quieren arrancar la temporada que viene”.

“Tenemos que planificar, invertir y generar mayores riquezas o proteger la vida de la gente que vive y que transita acá. Es un nuevo servicio que mejora la calidad de vida y es una oferta nueva para un turismo que claramente no tiene problema en pagarlo”.

“Nuestra pista actualmente es un Lugar Apto Declarado (LAD). El objetivo final es alcanzar el estatus de aeródromo público de la provincia y que el aeroclub pase a ser simplemente un usuario de ese espacio”.

“Nos motiva fortalecer el medio aéreo en la región porque lo vemos indispensable. Santa Cruz necesita helicópteros y aviones por las distancias. Es fundamental”.