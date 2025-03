Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) volvieron a pronunciarse sobre la problemática que generó gran polémica y mantuvo enfrentados a gobernadores de la región y autoridades del gobierno nacional luego que el SENASA autorizó la entrada de carne con hueso y material genético del norte de la barrera sanitaria patagónica hacia el sur.

Si bien la reacción de los gobernadores de la región puso freno a la decisión del Gobierno nacional y se definió una prórroga por 90 días de la entrada en vigencia de una resolución anterior, se avanzará en el armado de una mesa de trabajo para definir el futuro de la medida.

“Es un escenario complejo, no se puede agregar un pérdida de mercado para los productores de la región, iba a ser letal para los productores y frigoríficos”, dijo Enrique Jamieson, presidente de FIAS.

“Si se habla de previsibilidad y equilibrios, no se puede ir hacia este escenario en la Patagonia. El Gobierno nacional causó mucho daño, el que tenía que comprar hacienda no sabe si la adquirió al valor real y tampoco ahora hay certidumbre en qué mercado va a poder actuar. Además, aquél que iba a invertir en carne, no tiene certeza de las reglas de juego”, alertó.

Enrique Jamieson, presidente de FIAS señaló que el pedido de la derogación de la medida.

“En estos 90 días crecerá la incertidumbre, hemos pedido el Gobierno que se derogue la medida. Los frigoríficos tiene que saber si habrá mercado o no”, agregó Jamieson.

¿Qué motivó la medida?, fue consultado el productos. “Los intereses comerciales son los responsables, llegaron a sentarse en el y convencer de esta medida. Esto es por que se deja de vacunar en el norte contra la aftosa: El sur es libre, entonces se tiene que correr esa barrera para arriba y no corregir hacia abajo”.

En esta línea, recordó que en “2005 salió una vaca con aftosa en la ciudad de Tartagal cinco mil kilómetros de distancia, se clausuró el país y por cinco meses se cerraron los frigoríficos con todo el daño que eso implica”.