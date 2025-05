Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de los resultados de las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza consiguió el 30% de los votos, el dirigente del Consejo Directivo Nacional de ATE, Alejandro Garzón, expresó una fuerte crítica al escenario político actual y alertó sobre el avance del discurso de odio y desprecio hacia lo público. “Lo que pasó hoy en las elecciones en CABA no es un resultado más. Es una señal de alarma para todo el país”, afirmó. “Ganó la mentira, el marketing del odio, el desprecio por la política, por la democracia, por los humildes”, añadió.

También apuntó contra la dirigencia del campo popular. “No ganó por mérito propio el candidato de la extrema derecha. Ganó porque dirigentes del campo popular en ese distrito importante en lo electoral no fuimos capaces de ser más humildes a la hora de decidir quiénes iban a ser los candidatos”, remarcó.

Además, extendió su análisis a Santa Cruz, y advirtió que, si no hay un giro profundo en la forma de construir políticamente, el futuro está en riesgo. “Si los hoy dirigentes del Frente Unión por la Patria no somos capaces de sentarnos a discutir en serio, con honestidad, sin mezquindades ni especulación electoral, entonces no habrá 2025. Y sin 2025, no hay 2027”, sentenció.

Además, Garzón cuestionó con dureza a sectores internos que, según él, utilizan críticas hacia la figura de Cristina Fernández de Kirchner para evitar el debate real. “No quieren que Cristina decida, pero tampoco quieren juntarse y discutir seriamente quiénes son los mejores hombres y mujeres para esta etapa compleja. Se esconden detrás de una excusa para evitar lo esencial: dar el debate con el pueblo, cara a cara, sin roscas ni atajos”, sostuvo.

El dirigente remarcó que Cristina no debe ser utilizada como “muleta” ni como “atajo” y que el presente debe ser construido con responsabilidad colectiva. “Este presente y este futuro lo tenemos que construir nosotros, con responsabilidad, con convicción y con generosidad política”, declaró.

Finalmente, Garzón hizo un llamado a toda la militancia, a los jóvenes, a los trabajadores, jubilados y a quienes resisten en los barrios populares. “Su voz vale. También son aquellos a quienes no pudimos resolverles los problemas. Hay que dejar de dividirnos, de bajarle el precio a los demás y de esperar que alguien más haga lo que nos toca hacer a nosotros. Porque lo que está en juego no es una lista, ni una interna, ni una banca. Está en juego la patria. Está en juego Santa Cruz. Está en juego el destino de nuestro pueblo”, concluyó.